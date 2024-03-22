https://ria.ru/20240322/obligatsii-1934923788.html

СМИ сообщили о разногласиях в ЕС по выпуску "оборонных еврооблигаций"

СМИ сообщили о разногласиях в ЕС по выпуску "оборонных еврооблигаций" - РИА Новости, 22.03.2024

СМИ сообщили о разногласиях в ЕС по выпуску "оборонных еврооблигаций"

На саммите Евросоюза есть разногласия по выпуску "оборонных еврооблигаций" для финансирования оборонных расходов, сообщил сайт греческого телеканала Skai. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T13:54

2024-03-22T13:54

2024-03-22T13:54

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кириакос мицотакис

нато

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украина

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АФИНЫ, 22 мар – РИА Новости. На саммите Евросоюза есть разногласия по выпуску "оборонных еврооблигаций" для финансирования оборонных расходов, сообщил сайт греческого телеканала Skai. Варианты финансирования расходов на оборону лидеры ЕС обсуждали в первый день саммита в Брюсселе. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по прибытии на саммит ЕС заявил, что Европа могла бы выпускать еврооблигации специально для финансирования оборонных расходов. В то же время премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что выпуск долговых обязательств ЕС для финансирования оборонной промышленности не является панацеей, и облигаций рано или поздно должны погашаться. "Лидеры Европейского союза согласились с тем, что на военную поддержку Украины необходимо выделить больше средств. Однако они не смогли договориться о том, как это сделать. С одной стороны, они согласились оказать давление на Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), чтобы он мог теперь инвестировать в оборону, скорректировав свою политику кредитования оборонной промышленности и нынешнее определение товаров двойного назначения. Однако, с другой стороны, "27" разошлись во мнениях относительно того, как найти деньги на оборону Европы в условиях продолжающейся войны на Украине и необходимости продолжать военную поддержку Киева", - сообщил Skai. "Перспективу выпуска еврооблигаций поддержали - кроме Греции - Франция, Италия, Эстония и Польша, но против выступили "экономные" страны Евросоюза, такие как Германия, Нидерланды и Австрия", - отмечается в репортаже. По его словам, было достигнуто принципиальное согласие по вопросу использования прибыли от замороженных российских активов – предложение Еврокомиссии допускает возможность предоставления Украине до 3 миллиардов евро на ежегодной основе. "В то же время Кремль дал понять, что если Европейский союз использует прибыль от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины, он примет ответные меры и задействует все доступные ему правовые механизмы", - сообщил телеканал. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

https://ria.ru/20240321/aktivy-1934684151.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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россия, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, кириакос мицотакис, нато, александр де кроо, украина, европа, в мире