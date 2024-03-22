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Офицера ВСУ будут заочно судить за атаку нефтебазы в Брянской области - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:41 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/neftebaza-1934984303.html
Офицера ВСУ будут заочно судить за атаку нефтебазы в Брянской области
Офицера ВСУ будут заочно судить за атаку нефтебазы в Брянской области - РИА Новости, 22.03.2024
Офицера ВСУ будут заочно судить за атаку нефтебазы в Брянской области
Дело командира вооруженных сил Украины, приказавшего сбросить бомбы на нефтеналивную станцию в Брянской области в апреле 2022 года, направлено в военный суд,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:41
2024-03-22T16:41
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Дело командира вооруженных сил Украины, приказавшего сбросить бомбы на нефтеналивную станцию в Брянской области в апреле 2022 года, направлено в военный суд, оно будет рассматриваться заочно, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко вооруженных сил Украины Евгения Булацика*. Он обвиняется по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба)", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, в апреле 2022 года по приказу Булацика* экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М пролетели над Брянской областью на предельно малых высотах, чтобы их не обнаружили средства ПВО, сбросили не менее двух фугасных авиационных бомб по нефтеналивной станции ООО НК "Русснефть-Брянск". В результате взрыва были повреждены строения и оборудование станции, отмечается в релизе. Булацик* скрывается от следствия, в ноябре 2023 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Следствием были приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Булацика*, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует, добавили в ГП. Булацик* в феврале был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Внесен в список террористов и экстремистов
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брянская область
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происшествия, брянская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Офицера ВСУ будут заочно судить за атаку нефтебазы в Брянской области

Дело офицера ВСУ, сбросившего бомбы на нефтебазу под Брянском, передали в суд

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Дело командира вооруженных сил Украины, приказавшего сбросить бомбы на нефтеналивную станцию в Брянской области в апреле 2022 года, направлено в военный суд, оно будет рассматриваться заочно, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко вооруженных сил Украины Евгения Булацика*. Он обвиняется по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба)", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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По версии следствия, в апреле 2022 года по приказу Булацика* экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М пролетели над Брянской областью на предельно малых высотах, чтобы их не обнаружили средства ПВО, сбросили не менее двух фугасных авиационных бомб по нефтеналивной станции ООО НК "Русснефть-Брянск". В результате взрыва были повреждены строения и оборудование станции, отмечается в релизе.
Булацик* скрывается от следствия, в ноябре 2023 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Следствием были приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Булацика*, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует, добавили в ГП.
Булацик* в феврале был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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