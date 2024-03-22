https://ria.ru/20240322/nato-1934962882.html

Потенциальная война. В США откровенно высказались о России

Потенциальная война. В США откровенно высказались о России - РИА Новости, 22.03.2024

Потенциальная война. В США откровенно высказались о России

Конфликт на Украине показал, что российская армия представляет собой грозного соперника, пишет The National Interest. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:42

2024-03-22T15:42

2024-03-22T15:42

россия

украина

москва

владимир путин

нато

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине показал, что российская армия представляет собой грозного соперника, пишет The National Interest."В потенциальной войне с Россией США и НАТО обретут противника, который сможет оправиться от того, что для других стало бы катастрофой", — предупреждает автор статьи.Так, в материале обращается внимание на то, что российская армия полностью повернула ситуацию на Украине в свою сторону в условиях сильного внешнего давления."Ход развития конфликта показывает, что российские вооруженные силы могут выдерживать серьезные трудности в течение длительного времени", — пишет издание.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240322/rossiya-1934871069.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934852533.html

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украина

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россия, украина, москва, владимир путин, нато