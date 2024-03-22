https://ria.ru/20240322/naemniki-1934838272.html

Действия российской армии привели к оттоку наемников из ВСУ, заявил Рогов

Действия российской армии привели к оттоку наемников из ВСУ, заявил Рогов - РИА Новости, 22.03.2024

Действия российской армии привели к оттоку наемников из ВСУ, заявил Рогов

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил РИА Новости, что систематические удары... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T06:59

2024-03-22T06:59

2024-03-22T06:59

специальная военная операция на украине

запорожье

владимир рогов

виктор водолацкий

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил РИА Новости, что систематические удары российской армии "отрезвили" иностранных наемников ВСУ, спровоцировав их отток из оккупированной части Запорожской области. Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на купянском направлении и в районе Запорожья. "Наемники ехали массово до тех пор, пока не начали получать по заслугам от наших военных. Наши ребята быстро поубавили их боевой пыл. После серии ударов по местам расположения иностранных наемников и больших потерь начался их отток. Ехать добровольно умирать за режим Зеленского стали меньше", - сказал Рогов. По его словам, сейчас наемники присутствуют в основном на уровне командования, для принятия решений по целям нанесения ракетных ударов из поставленного иностранного оружия, в боях на передовой они практически не участвуют.

https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html

запорожье

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожье, владимир рогов, виктор водолацкий, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность