https://ria.ru/20240322/naemniki-1934838272.html
Действия российской армии привели к оттоку наемников из ВСУ, заявил Рогов
Действия российской армии привели к оттоку наемников из ВСУ, заявил Рогов - РИА Новости, 22.03.2024
Действия российской армии привели к оттоку наемников из ВСУ, заявил Рогов
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил РИА Новости, что систематические удары... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T06:59
2024-03-22T06:59
2024-03-22T06:59
специальная военная операция на украине
запорожье
владимир рогов
виктор водолацкий
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил РИА Новости, что систематические удары российской армии "отрезвили" иностранных наемников ВСУ, спровоцировав их отток из оккупированной части Запорожской области. Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на купянском направлении и в районе Запорожья. "Наемники ехали массово до тех пор, пока не начали получать по заслугам от наших военных. Наши ребята быстро поубавили их боевой пыл. После серии ударов по местам расположения иностранных наемников и больших потерь начался их отток. Ехать добровольно умирать за режим Зеленского стали меньше", - сказал Рогов. По его словам, сейчас наемники присутствуют в основном на уровне командования, для принятия решений по целям нанесения ракетных ударов из поставленного иностранного оружия, в боях на передовой они практически не участвуют.
https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html
запорожье
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, владимир рогов, виктор водолацкий, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Владимир Рогов, Виктор Водолацкий, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Действия российской армии привели к оттоку наемников из ВСУ, заявил Рогов
Рогов: действия российской армии отрезвили иностранных наемников ВСУ