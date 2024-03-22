Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии подтвердили, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:28 22.03.2024 (обновлено: 02:31 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/naemniki-1934829179.html
В Молдавии подтвердили, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники
В Молдавии подтвердили, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники - РИА Новости, 22.03.2024
В Молдавии подтвердили, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники
Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил в эфире телеканала TV8, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники, однако не смог уточнить их количество. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T02:28
2024-03-22T02:31
специальная военная операция на украине
в мире
молдавия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил в эфире телеканала TV8, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники, однако не смог уточнить их количество. Ранее лидер группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным "Гетодак" сообщил румынским СМИ, что на стороне ВСУ сражаются около 50 румын и столько же молдаван. На просьбу прокомментировать это заявление Носатый подтвердил, что в рядах ВСУ есть молдавские граждане. "Они выступают по собственной инициативе, это происходит легально, они вступили в военные структуры Украины", - заявил Носатый. Также министр подчеркнул, что "не располагает данными о количестве" молдаван в рядах ВСУ. При этом МИД Молдавии в сентября 2022 года выпустил предупреждение, что участие в военных действиях на территории других стран карается лишением свободы на срок до десяти лет. В министерстве отметили, что власти Молдавии должны принимать меры по предотвращению и противодействию наемнической деятельности, а также по выявлению и задержанию наемников. Согласно данным Минобороны РФ, почти 6 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, убиты в ходе специальной военной операции, "лидер" в этом списке - Польша. Из Румынии прибыло 784 наемника, уничтожено 349, отмечало МО РФ. Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.
https://ria.ru/20240322/voyna-1934823596.html
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Молдавия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Молдавии подтвердили, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники

Глава МО Молдавии подтвердил, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил в эфире телеканала TV8, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники, однако не смог уточнить их количество.
Ранее лидер группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным "Гетодак" сообщил румынским СМИ, что на стороне ВСУ сражаются около 50 румын и столько же молдаван.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
"Объявление войны". СМИ раскрыли, что Россия уготовила солдатам НАТО
00:55
На просьбу прокомментировать это заявление Носатый подтвердил, что в рядах ВСУ есть молдавские граждане. "Они выступают по собственной инициативе, это происходит легально, они вступили в военные структуры Украины", - заявил Носатый.
Также министр подчеркнул, что "не располагает данными о количестве" молдаван в рядах ВСУ.
При этом МИД Молдавии в сентября 2022 года выпустил предупреждение, что участие в военных действиях на территории других стран карается лишением свободы на срок до десяти лет. В министерстве отметили, что власти Молдавии должны принимать меры по предотвращению и противодействию наемнической деятельности, а также по выявлению и задержанию наемников.
Согласно данным Минобороны РФ, почти 6 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, убиты в ходе специальной военной операции, "лидер" в этом списке - Польша. Из Румынии прибыло 784 наемника, уничтожено 349, отмечало МО РФ.
Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМолдавияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала