https://ria.ru/20240322/naemniki-1934829179.html

В Молдавии подтвердили, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники

В Молдавии подтвердили, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники - РИА Новости, 22.03.2024

В Молдавии подтвердили, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил в эфире телеканала TV8, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники, однако не смог уточнить их количество. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T02:28

2024-03-22T02:28

2024-03-22T02:31

специальная военная операция на украине

в мире

молдавия

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg

КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил в эфире телеканала TV8, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники, однако не смог уточнить их количество. Ранее лидер группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным "Гетодак" сообщил румынским СМИ, что на стороне ВСУ сражаются около 50 румын и столько же молдаван. На просьбу прокомментировать это заявление Носатый подтвердил, что в рядах ВСУ есть молдавские граждане. "Они выступают по собственной инициативе, это происходит легально, они вступили в военные структуры Украины", - заявил Носатый. Также министр подчеркнул, что "не располагает данными о количестве" молдаван в рядах ВСУ. При этом МИД Молдавии в сентября 2022 года выпустил предупреждение, что участие в военных действиях на территории других стран карается лишением свободы на срок до десяти лет. В министерстве отметили, что власти Молдавии должны принимать меры по предотвращению и противодействию наемнической деятельности, а также по выявлению и задержанию наемников. Согласно данным Минобороны РФ, почти 6 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, убиты в ходе специальной военной операции, "лидер" в этом списке - Польша. Из Румынии прибыло 784 наемника, уничтожено 349, отмечало МО РФ. Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.

https://ria.ru/20240322/voyna-1934823596.html

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, украина, вооруженные силы украины