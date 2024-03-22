https://ria.ru/20240322/naemniki-1934829179.html
В Молдавии подтвердили, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники
В Молдавии подтвердили, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники - РИА Новости, 22.03.2024
В Молдавии подтвердили, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники
Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил в эфире телеканала TV8, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники, однако не смог уточнить их количество. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T02:28
2024-03-22T02:28
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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил в эфире телеканала TV8, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники, однако не смог уточнить их количество. Ранее лидер группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным "Гетодак" сообщил румынским СМИ, что на стороне ВСУ сражаются около 50 румын и столько же молдаван. На просьбу прокомментировать это заявление Носатый подтвердил, что в рядах ВСУ есть молдавские граждане. "Они выступают по собственной инициативе, это происходит легально, они вступили в военные структуры Украины", - заявил Носатый. Также министр подчеркнул, что "не располагает данными о количестве" молдаван в рядах ВСУ. При этом МИД Молдавии в сентября 2022 года выпустил предупреждение, что участие в военных действиях на территории других стран карается лишением свободы на срок до десяти лет. В министерстве отметили, что власти Молдавии должны принимать меры по предотвращению и противодействию наемнической деятельности, а также по выявлению и задержанию наемников. Согласно данным Минобороны РФ, почти 6 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, убиты в ходе специальной военной операции, "лидер" в этом списке - Польша. Из Румынии прибыло 784 наемника, уничтожено 349, отмечало МО РФ. Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Молдавия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Молдавии подтвердили, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники
Глава МО Молдавии подтвердил, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники
КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости.
Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил в эфире телеканала TV8
, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники, однако не смог уточнить их количество.
Ранее лидер группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным "Гетодак" сообщил румынским СМИ, что на стороне ВСУ сражаются около 50 румын и столько же молдаван.
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На просьбу прокомментировать это заявление Носатый подтвердил, что в рядах ВСУ есть молдавские граждане. "Они выступают по собственной инициативе, это происходит легально, они вступили в военные структуры Украины", - заявил Носатый.
Также министр подчеркнул, что "не располагает данными о количестве" молдаван в рядах ВСУ.
При этом МИД Молдавии в сентября 2022 года выпустил предупреждение, что участие в военных действиях на территории других стран карается лишением свободы на срок до десяти лет. В министерстве отметили, что власти Молдавии должны принимать меры по предотвращению и противодействию наемнической деятельности, а также по выявлению и задержанию наемников.
Согласно данным Минобороны РФ
, почти 6 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину
воевать на стороне киевского режима, убиты в ходе специальной военной операции, "лидер" в этом списке - Польша
. Из Румынии
прибыло 784 наемника, уничтожено 349, отмечало МО РФ.
Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.