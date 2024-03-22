https://ria.ru/20240322/moldaviya-1935031881.html

Посетители Мэрцишора надеются на улучшение отношений России и Молдавии

Посетители Мэрцишора надеются на улучшение отношений России и Молдавии - РИА Новости, 22.03.2024

Посетители Мэрцишора надеются на улучшение отношений России и Молдавии

Традиционный молдавский праздник весны Мэрцишор состоялся в гостинице "Космос" в Москве, его посетители, среди которых были граждане Молдавии, живущие в России, РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:51

2024-03-22T19:51

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Традиционный молдавский праздник весны Мэрцишор состоялся в гостинице "Космос" в Москве, его посетители, среди которых были граждане Молдавии, живущие в России, выразили надежду на потепление отношений между странами, передает корреспондент РИА Новости.На мероприятии состоялись мастер-классы, а также исполнялись национальные молдавские танцы, его посетителей угощали национальной кухней."Мы все надеемся, что все уладится. Потому что мы все-таки дружный народ, как все говорят, мы братья, мы не хотим никаких плохих отношений. Любой человек, любой гражданин Республики Молдова — и те, кто там живет, и те, кто сюда, в Россию, приезжает на работу, никто не хочет плохих отношений. Мы только за хорошие отношения, мы только за совместное будущее, поэтому надеемся, что все будет хорошо", — рассказал журналистам Виорел Крецу, глава рязанской Национально-культурной автономии молдаван.Глава совета культурно-образовательного центра Молдавии Елена Морозова в разговоре со СМИ сообщила, что Мэрцишор с таким масштабом в России празднуют впервые."Здесь мы празднуем весну, пробуждение новой жизни, это праздник тепла. В Москве такого масштаба празднование — впервые. Впервые такой масштаб, впервые столько гостей, впервые столько звёзд из Молдовы", — отметила Морозова.Она добавила, что праздник планируют посетить более тысячи человек. Кроме того, Морозова посетовала, что Кишинев забыл о молдаванах, живущих в России. "К сожалению, на сегодняшний день власти Республики Молдова забыли о соотечественниках, проживающих в России", — подчеркнула она.Помимо этого, праздники Мэрцишора при поддержке властей Молдовы проводятся только в Европе, заключила Морозова.

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Национальный молдавский праздник весны Мэрцишор в Москве Традиционный молдавский праздник весны Мэрцишор состоялся в гостинице "Космос" в Москве, его посетители, среди которых были граждане Молдавии, живущие в России, выразили надежду на потепление отношений между странами, передает корреспондент РИА Новости. В рамках праздника состоялись мастер-классы, на нем исполнялись национальные молдавские танцы, его посетителей угощали национальной кухней. 2024-03-22T19:51 true PT0M52S

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