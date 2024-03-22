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Референдум по ЕС не поможет Санду победить на выборах, считает эксперт - РИА Новости, 22.03.2024
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17:28 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/moldaviya-1934996773.html
Референдум по ЕС не поможет Санду победить на выборах, считает эксперт
Референдум по ЕС не поможет Санду победить на выборах, считает эксперт - РИА Новости, 22.03.2024
Референдум по ЕС не поможет Санду победить на выборах, считает эксперт
Референдум о вступлении в Евросоюз не поможет Майе Санду победить на выборах президента Молдавии после первого тура, но у нее есть преимущество в виде поддержки РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:28
2024-03-22T17:28
в мире
молдавия
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Референдум о вступлении в Евросоюз не поможет Майе Санду победить на выборах президента Молдавии после первого тура, но у нее есть преимущество в виде поддержки диаспоры, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря. Президент Молдавии Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента. "Я считаю, что шансы на победы Санду в первом туре довольно низкие, но значительную роль может сыграть диаспора, ее вклад сложно оценить и измерить. Единственный вариант, который может принести Санду победу в первом туре - это сильный эмоциональный всплеск диаспоры и сильная поддержка - на уровне того, что было в 2020 и в 2021 году. Мне кажется, что референдум по вступлению в ЕС не сможет стать подобным толчком, хотя его тоже можно рассматривать как определенное ухищрение со стороны Санду", - заявил Чуря. По его словам, обычно внутри страны побеждает кандидат от оппозиции, именно поэтому не стоит недооценивать диаспору. Также аналитик отметил, что оппозиционные силы не выбрали единого кандидата, но могут сплотиться во втором туре. "Я думаю, что на сегодняшний день есть пять-шесть кандидатов, которые могли бы составить конкуренцию Санду на выборах президента. Если придется проводить второй тур выборов, то все проигравшие силы призовут своих сторонников поддержать оставшегося кандидата от оппозиции, это может сыграть свою роль, учитывая, что в оппозиции сейчас есть и проевропейские силы", - добавил Чуря. Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря. Президентский срок в Молдавии составляет четыре года, поэтому выборы главы республики должны состояться осенью 2024 года.
https://ria.ru/20240321/moldaviya-1934756002.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
https://ria.ru/20240318/moldaviya-1934102445.html
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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Майя Санду, Евросоюз
Референдум по ЕС не поможет Санду победить на выборах, считает эксперт

Эксперт: диаспора может помочь Санду победить на выборах, но не референдум по ЕС

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Референдум о вступлении в Евросоюз не поможет Майе Санду победить на выборах президента Молдавии после первого тура, но у нее есть преимущество в виде поддержки диаспоры, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
Президент Молдавии Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента.
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"Я считаю, что шансы на победы Санду в первом туре довольно низкие, но значительную роль может сыграть диаспора, ее вклад сложно оценить и измерить. Единственный вариант, который может принести Санду победу в первом туре - это сильный эмоциональный всплеск диаспоры и сильная поддержка - на уровне того, что было в 2020 и в 2021 году. Мне кажется, что референдум по вступлению в ЕС не сможет стать подобным толчком, хотя его тоже можно рассматривать как определенное ухищрение со стороны Санду", - заявил Чуря.
По его словам, обычно внутри страны побеждает кандидат от оппозиции, именно поэтому не стоит недооценивать диаспору. Также аналитик отметил, что оппозиционные силы не выбрали единого кандидата, но могут сплотиться во втором туре.
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"Я думаю, что на сегодняшний день есть пять-шесть кандидатов, которые могли бы составить конкуренцию Санду на выборах президента. Если придется проводить второй тур выборов, то все проигравшие силы призовут своих сторонников поддержать оставшегося кандидата от оппозиции, это может сыграть свою роль, учитывая, что в оппозиции сейчас есть и проевропейские силы", - добавил Чуря.
Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря. Президентский срок в Молдавии составляет четыре года, поэтому выборы главы республики должны состояться осенью 2024 года.
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