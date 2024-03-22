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Молдавские фермеры потребовали срочной встречи с главой нацбанка - РИА Новости, 22.03.2024
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13:44 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/moldaviya-1934919184.html
Молдавские фермеры потребовали срочной встречи с главой нацбанка
Молдавские фермеры потребовали срочной встречи с главой нацбанка - РИА Новости, 22.03.2024
Молдавские фермеры потребовали срочной встречи с главой нацбанка
Молдавские фермеры требуют, чтобы парламент в ближайшие пять дней организовал им встречу с руководством нацбанка, чтобы обсудить проблему получения кредитов,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:44
2024-03-22T13:44
в мире
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украина
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майя санду
дорин речан
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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Молдавские фермеры требуют, чтобы парламент в ближайшие пять дней организовал им встречу с руководством нацбанка, чтобы обсудить проблему получения кредитов, сообщила ассоциация "Сила фермеров". Молдавский премьер Дорин Речан на встрече с фермерами 20 февраля заявил, что каждый производитель зерновых с 1 марта сможет получить срочный кредит до 28 тысяч долларов под гарантию государства на 90%. "Ассоциация "Сила фермеров" с большим сожалением и глубоким возмущением отмечает, что экстренный кредит, который активно обсуждался с министром сельского хозяйства, не работает для подавляющего большинства фермеров, испытывающих трудности с оплатой. В этом контексте ассоциация требует, чтобы ключевые лица в парламенте Молдавии в течение пяти дней организовали срочную встречу фермеров с руководством нацбанка, чтобы найти решение, которое позволит большинству фермеров получить доступ к срочному кредиту", - говорится в письме, направленном в парламент. Аграрии отмечают, что программа была запущена три недели назад, за это время сотни фермеров из различных районов получили отказ в получении кредитов. "Это нелепая ситуация, ее можно назвать только издевательством над множеством отчаявшихся фермеров, которые сильно пострадали от беспрецедентного кризиса в аграрном секторе в 2022-2023 годах", - подчеркивают в ассоциации. Фермерские протесты начались 8 февраля в южных областях Молдавии. С 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии из других районов, а с 12 по 23 февраля протестующие перекрывали тракторами таможню в Леушенах на границе с Румынией. Фермеры заявили, что дополнительным поводом для возмущения стало заявление президента Майи Санду о том, что сельское хозяйство не является приоритетом для экономики. В конце февраля аграрии взяли паузу в протестах в ответ на обещание властей помочь с выдачей кредитов. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
https://ria.ru/20240322/moldaviya-1934866603.html
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в мире, молдавия, украина, румыния, майя санду, дорин речан
В мире, Молдавия, Украина, Румыния, Майя Санду, Дорин Речан
Молдавские фермеры потребовали срочной встречи с главой нацбанка

Фермеры: парламент Молдавии должен организовать встречу с главой нацбанка

© Sputnik / OsmatescoМолдавские фермеры из ассоциации "Сила фермеров"
Молдавские фермеры из ассоциации Сила фермеров - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Sputnik / Osmatesco
Молдавские фермеры из ассоциации "Сила фермеров". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Молдавские фермеры требуют, чтобы парламент в ближайшие пять дней организовал им встречу с руководством нацбанка, чтобы обсудить проблему получения кредитов, сообщила ассоциация "Сила фермеров".
Молдавский премьер Дорин Речан на встрече с фермерами 20 февраля заявил, что каждый производитель зерновых с 1 марта сможет получить срочный кредит до 28 тысяч долларов под гарантию государства на 90%.
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"Ассоциация "Сила фермеров" с большим сожалением и глубоким возмущением отмечает, что экстренный кредит, который активно обсуждался с министром сельского хозяйства, не работает для подавляющего большинства фермеров, испытывающих трудности с оплатой. В этом контексте ассоциация требует, чтобы ключевые лица в парламенте Молдавии в течение пяти дней организовали срочную встречу фермеров с руководством нацбанка, чтобы найти решение, которое позволит большинству фермеров получить доступ к срочному кредиту", - говорится в письме, направленном в парламент.
Аграрии отмечают, что программа была запущена три недели назад, за это время сотни фермеров из различных районов получили отказ в получении кредитов.
"Это нелепая ситуация, ее можно назвать только издевательством над множеством отчаявшихся фермеров, которые сильно пострадали от беспрецедентного кризиса в аграрном секторе в 2022-2023 годах", - подчеркивают в ассоциации.
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Фермерские протесты начались 8 февраля в южных областях Молдавии. С 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии из других районов, а с 12 по 23 февраля протестующие перекрывали тракторами таможню в Леушенах на границе с Румынией. Фермеры заявили, что дополнительным поводом для возмущения стало заявление президента Майи Санду о том, что сельское хозяйство не является приоритетом для экономики. В конце февраля аграрии взяли паузу в протестах в ответ на обещание властей помочь с выдачей кредитов.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
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