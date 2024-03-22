https://ria.ru/20240322/moldaviya-1934866603.html

КС Молдавии отклонил запрос проверки совмещения выборов и референдума

КС Молдавии отклонил запрос проверки совмещения выборов и референдума - РИА Новости, 22.03.2024

КС Молдавии отклонил запрос проверки совмещения выборов и референдума

Конституционный суд (КС) Молдавии отклонил как необоснованный запрос депутатов оппозиционного блока коммунистов и социалистов о проверке законности проведения в РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T10:47

2024-03-22T10:47

2024-03-22T10:53

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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Конституционный суд (КС) Молдавии отклонил как необоснованный запрос депутатов оппозиционного блока коммунистов и социалистов о проверке законности проведения в один день республиканского референдума и парламентских или президентских выборов, сообщила пресс-служба суда. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней. "Конституционный суд постановил, что обращение № 17a/2024 о контроле конституционности некоторых положений статьи 184 п. (2) Избирательного кодекса (организация республиканского референдума и парламентских или президентских выборов в один и тот же день) является недопустимым", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда. Запрос в КС был направлен депутатами блока коммунистов и социалистов Владимиром Ворониным, Владом Батрынчей, а также Дианой Караман. Они утверждали, что в тексте избирательного кодекса есть противоречие, поскольку закон не позволяет проводить республиканский референдум за 60 дней до и 60 дней после дня парламентских или президентских выборов, но при этом разрешает его проведение непосредственно в день выборов. КС отметил, что организация и одновременное проведение нескольких голосований является обычной практикой в европейских государствах. Таким образом, судьи сочли аргументы авторов обращения необоснованными. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231228/moldaviya-1918849772.html

https://ria.ru/20231228/referendum-1918827647.html

https://ria.ru/20231225/evrointegratsiya-1917925603.html

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в мире, молдавия, украина, киев, владимир воронин, майя санду, евросоюз