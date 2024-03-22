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Шор заявил об опасности ареста Гуцул в Молдавии - РИА Новости, 22.03.2024
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20:44 22.03.2024 (обновлено: 20:45 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/moldavia-1935040026.html
Шор заявил об опасности ареста Гуцул в Молдавии
Шор заявил об опасности ареста Гуцул в Молдавии - РИА Новости, 22.03.2024
Шор заявил об опасности ареста Гуцул в Молдавии
Опасность ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии сохраняется, поскольку режим в Кишиневе сегодня может арестовать любого неугодного ему человека, заявил РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T20:44
2024-03-22T20:45
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Опасность ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии сохраняется, поскольку режим в Кишиневе сегодня может арестовать любого неугодного ему человека, заявил РИА Новости молдавский оппозиционный политик Илан Шор."Так как в Молдове нет закона сегодня, то любого человека неугодного, оппозиционера, могут арестовать. Такая сегодня наша страна", - сказал Шор."Мы всегда готовы и хотим объединяться с теми, кто готов бороться против действующего антинародного режима", - добавил политик.При этом он отметил, что соответствующие идеи "витают", но предметных переговоров пока не ведется.
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молдавия, в мире
Молдавия, В мире
Шор заявил об опасности ареста Гуцул в Молдавии

Шор: в Молдавии могут арестовать любого неугодного, включая Гуцул

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Опасность ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии сохраняется, поскольку режим в Кишиневе сегодня может арестовать любого неугодного ему человека, заявил РИА Новости молдавский оппозиционный политик Илан Шор.
"Так как в Молдове нет закона сегодня, то любого человека неугодного, оппозиционера, могут арестовать. Такая сегодня наша страна", - сказал Шор.
"Мы всегда готовы и хотим объединяться с теми, кто готов бороться против действующего антинародного режима", - добавил политик.
При этом он отметил, что соответствующие идеи "витают", но предметных переговоров пока не ведется.
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