https://ria.ru/20240322/moldavia-1935040026.html

Шор заявил об опасности ареста Гуцул в Молдавии

Шор заявил об опасности ареста Гуцул в Молдавии - РИА Новости, 22.03.2024

Шор заявил об опасности ареста Гуцул в Молдавии

Опасность ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии сохраняется, поскольку режим в Кишиневе сегодня может арестовать любого неугодного ему человека, заявил РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T20:44

2024-03-22T20:44

2024-03-22T20:45

молдавия

в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Опасность ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии сохраняется, поскольку режим в Кишиневе сегодня может арестовать любого неугодного ему человека, заявил РИА Новости молдавский оппозиционный политик Илан Шор."Так как в Молдове нет закона сегодня, то любого человека неугодного, оппозиционера, могут арестовать. Такая сегодня наша страна", - сказал Шор."Мы всегда готовы и хотим объединяться с теми, кто готов бороться против действующего антинародного режима", - добавил политик.При этом он отметил, что соответствующие идеи "витают", но предметных переговоров пока не ведется.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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