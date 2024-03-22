https://ria.ru/20240322/miroshnik-1935076587.html

Мирошник: трагедия в "Крокус Сити" - теракт, о котором почему-то знали США

Мирошник: трагедия в "Крокус Сити" - теракт, о котором почему-то знали США - РИА Новости, 22.03.2024

Мирошник: трагедия в "Крокус Сити" - теракт, о котором почему-то знали США

Трагедия в "Крокус Сити Холле" является циничным кровавым терактом, о подготовке которого по какой-то причине заблаговременно знали в Вашингтоне, точно указывая РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:33

2024-03-22T22:33

2024-03-22T23:08

теракт в "крокус сити холле"

крокус

сша

родион мирошник

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Трагедия в "Крокус Сити Холле" является циничным кровавым терактом, о подготовке которого по какой-то причине заблаговременно знали в Вашингтоне, точно указывая на "места скопления людей" и "концерты", заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте."Циничный, подготовленный кровавый теракт. О его подготовке почему-то заблаговременно знали американцы, точно указывая на "места скопления людей" и "концерты"", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.Он отметил, что нападавшие, судя по видеозаписям, были "явно с боевым опытом или выучкой"."В бронежилетах, с автоматическим оружием и взрывоопасными предметами, с которыми они смогли прорваться в многолюдный торговый центр. Они не брали заложников, а просто расстреливали безоружных попадавшихся им на пути. Стреляли ни в кого-то конкретно, а просто расстреливали первых попавшихся людей", - подчеркнул Мирошник.Восьмого марта посольство США в России сообщило, что отслеживает сообщения о планах "экстремистов" атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты. Гражданам США, которые находятся в Москве, дипломаты рекомендовали в "следующие 48 часов" избегать больших скоплений людей.Вечером в пятницу Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. Также представитель Белого дома заявил, что американские власти не знали заранее о подготовке теракта в Москве."США на всякий случай уже заявили, что это не они и не Украина, им так кажется. И никакой информацией о готовящемся теракте они не располагали. Видимо объявление сделали просто так "для профилактики", чтобы американцы не ходили по местам массового скопления людей", - заявил Мирошник."То что произошло, это очень жёсткий выпад, как любят выражаться на Украине, чтобы продемонстрировать кризис безопасности, подчеркнуть, что Россия не может обеспечить безопасность своих граждан", - добавил он.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

крокус, сша, родион мирошник