Рейтинг@Mail.ru
Минобороны построит детский медицинский центр в Омске - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/minoborony-1934839386.html
Минобороны построит детский медицинский центр в Омске
Минобороны построит детский медицинский центр в Омске - РИА Новости, 22.03.2024
Минобороны построит детский медицинский центр в Омске
Минобороны России построит крупный детский медицинский центр в Омске площадью более 33 тысяч квадратных метров, сообщили в пятницу в военном ведомстве. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T07:17
2024-03-22T07:17
омск
россия
омская область
виталий хоценко
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597642751_0:247:3201:2048_1920x0_80_0_0_917dcc52287032f47ee1ebf1e4c14dbd.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минобороны России построит крупный детский медицинский центр в Омске площадью более 33 тысяч квадратных метров, сообщили в пятницу в военном ведомстве. "Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возводят крупный медицинский центр для детей в городе Омск. Новое медучреждение создается по поручению президента Российской Федерации в рамках национального проекта "Здравоохранение". Ход работ проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов совместно с губернатором Омской области Виталием Хоценко", - сказали в министерстве. Как уточнили в ведомстве, площадь нового медцентра превысит 33 тысяч квадратных метров, он будет оборудован по последнему слову техники и сдан "под ключ". Иванов поручил нарастить темпы строительства, увеличить количество специалистов на площадке и синхронизировать все рабочие процессы. Особое внимание замглавы российского военного ведомств обратил на необходимость контроля качества строительно-монтажных работ с целью создания безопасной и комфортной среды для маленьких пациентов. В Омске замминистра обороны РФ проверил развитие военного клинического госпиталя, где запланирована масштабная реконструкция существующих фондов и строительство новых сооружений с созданием дополнительных мощностей для медицинской реабилитации участников специальной военной операции. Также в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа Иванов проинспектировал развитие специальной, военной и социальной инфраструктуры, строительство объектов, возводимых в интересах ракетных войск стратегического назначения, развитие военных городков и гарнизонов, дислоцированных в Алтайском крае и Новосибирской области.
https://ria.ru/20231117/khotsenko-1910161255.html
https://realty.ria.ru/20240126/ivanov-1923666483.html
омск
россия
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597642751_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_c438eb4534365a8c1bb54a2bd6f1be3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омск, россия, омская область, виталий хоценко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Омск, Россия, Омская область, Виталий Хоценко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны построит детский медицинский центр в Омске

Минобороны построит крупный детский медицинский центр в Омске

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Омск
Вид на Омск - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на Омск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минобороны России построит крупный детский медицинский центр в Омске площадью более 33 тысяч квадратных метров, сообщили в пятницу в военном ведомстве.
"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возводят крупный медицинский центр для детей в городе Омск. Новое медучреждение создается по поручению президента Российской Федерации в рамках национального проекта "Здравоохранение". Ход работ проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов совместно с губернатором Омской области Виталием Хоценко", - сказали в министерстве.
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Хоценко: в Омской области достроят гидроузел и аэропорт
17 ноября 2023, 18:13
Как уточнили в ведомстве, площадь нового медцентра превысит 33 тысяч квадратных метров, он будет оборудован по последнему слову техники и сдан "под ключ".
Иванов поручил нарастить темпы строительства, увеличить количество специалистов на площадке и синхронизировать все рабочие процессы. Особое внимание замглавы российского военного ведомств обратил на необходимость контроля качества строительно-монтажных работ с целью создания безопасной и комфортной среды для маленьких пациентов.
В Омске замминистра обороны РФ проверил развитие военного клинического госпиталя, где запланирована масштабная реконструкция существующих фондов и строительство новых сооружений с созданием дополнительных мощностей для медицинской реабилитации участников специальной военной операции.
Также в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа Иванов проинспектировал развитие специальной, военной и социальной инфраструктуры, строительство объектов, возводимых в интересах ракетных войск стратегического назначения, развитие военных городков и гарнизонов, дислоцированных в Алтайском крае и Новосибирской области.
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу во время операции в госпитале - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Минобороны построило 110 объектов для медобеспечения военных и их семей
26 января, 14:52
 
ОмскРоссияОмская областьВиталий ХоценкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала