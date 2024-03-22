https://ria.ru/20240322/minoborony-1934839386.html

Минобороны построит детский медицинский центр в Омске

Минобороны построит детский медицинский центр в Омске - РИА Новости, 22.03.2024

Минобороны построит детский медицинский центр в Омске

Минобороны России построит крупный детский медицинский центр в Омске площадью более 33 тысяч квадратных метров, сообщили в пятницу в военном ведомстве. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T07:17

2024-03-22T07:17

2024-03-22T07:17

омск

россия

омская область

виталий хоценко

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минобороны России построит крупный детский медицинский центр в Омске площадью более 33 тысяч квадратных метров, сообщили в пятницу в военном ведомстве. "Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возводят крупный медицинский центр для детей в городе Омск. Новое медучреждение создается по поручению президента Российской Федерации в рамках национального проекта "Здравоохранение". Ход работ проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов совместно с губернатором Омской области Виталием Хоценко", - сказали в министерстве. Как уточнили в ведомстве, площадь нового медцентра превысит 33 тысяч квадратных метров, он будет оборудован по последнему слову техники и сдан "под ключ". Иванов поручил нарастить темпы строительства, увеличить количество специалистов на площадке и синхронизировать все рабочие процессы. Особое внимание замглавы российского военного ведомств обратил на необходимость контроля качества строительно-монтажных работ с целью создания безопасной и комфортной среды для маленьких пациентов. В Омске замминистра обороны РФ проверил развитие военного клинического госпиталя, где запланирована масштабная реконструкция существующих фондов и строительство новых сооружений с созданием дополнительных мощностей для медицинской реабилитации участников специальной военной операции. Также в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа Иванов проинспектировал развитие специальной, военной и социальной инфраструктуры, строительство объектов, возводимых в интересах ракетных войск стратегического назначения, развитие военных городков и гарнизонов, дислоцированных в Алтайском крае и Новосибирской области.

https://ria.ru/20231117/khotsenko-1910161255.html

https://realty.ria.ru/20240126/ivanov-1923666483.html

омск

россия

омская область

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омск, россия, омская область, виталий хоценко, министерство обороны рф (минобороны рф)