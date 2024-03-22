https://ria.ru/20240322/minoborony-1934839386.html
Минобороны построит детский медицинский центр в Омске
Минобороны построит детский медицинский центр в Омске - РИА Новости, 22.03.2024
Минобороны построит детский медицинский центр в Омске
Минобороны России построит крупный детский медицинский центр в Омске площадью более 33 тысяч квадратных метров, сообщили в пятницу в военном ведомстве. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T07:17
2024-03-22T07:17
2024-03-22T07:17
омск
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омская область
виталий хоценко
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минобороны России построит крупный детский медицинский центр в Омске площадью более 33 тысяч квадратных метров, сообщили в пятницу в военном ведомстве. "Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возводят крупный медицинский центр для детей в городе Омск. Новое медучреждение создается по поручению президента Российской Федерации в рамках национального проекта "Здравоохранение". Ход работ проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов совместно с губернатором Омской области Виталием Хоценко", - сказали в министерстве. Как уточнили в ведомстве, площадь нового медцентра превысит 33 тысяч квадратных метров, он будет оборудован по последнему слову техники и сдан "под ключ". Иванов поручил нарастить темпы строительства, увеличить количество специалистов на площадке и синхронизировать все рабочие процессы. Особое внимание замглавы российского военного ведомств обратил на необходимость контроля качества строительно-монтажных работ с целью создания безопасной и комфортной среды для маленьких пациентов. В Омске замминистра обороны РФ проверил развитие военного клинического госпиталя, где запланирована масштабная реконструкция существующих фондов и строительство новых сооружений с созданием дополнительных мощностей для медицинской реабилитации участников специальной военной операции. Также в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа Иванов проинспектировал развитие специальной, военной и социальной инфраструктуры, строительство объектов, возводимых в интересах ракетных войск стратегического назначения, развитие военных городков и гарнизонов, дислоцированных в Алтайском крае и Новосибирской области.
https://ria.ru/20231117/khotsenko-1910161255.html
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омск, россия, омская область, виталий хоценко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Омск, Россия, Омская область, Виталий Хоценко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны построит детский медицинский центр в Омске
Минобороны построит крупный детский медицинский центр в Омске
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минобороны России построит крупный детский медицинский центр в Омске площадью более 33 тысяч квадратных метров, сообщили в пятницу в военном ведомстве.
"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возводят крупный медицинский центр для детей в городе Омск. Новое медучреждение создается по поручению президента Российской Федерации в рамках национального проекта "Здравоохранение". Ход работ проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов
совместно с губернатором Омской области Виталием Хоценко
", - сказали в министерстве.
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Как уточнили в ведомстве, площадь нового медцентра превысит 33 тысяч квадратных метров, он будет оборудован по последнему слову техники и сдан "под ключ".
Иванов поручил нарастить темпы строительства, увеличить количество специалистов на площадке и синхронизировать все рабочие процессы. Особое внимание замглавы российского военного ведомств обратил на необходимость контроля качества строительно-монтажных работ с целью создания безопасной и комфортной среды для маленьких пациентов.
В Омске замминистра обороны РФ проверил развитие военного клинического госпиталя, где запланирована масштабная реконструкция существующих фондов и строительство новых сооружений с созданием дополнительных мощностей для медицинской реабилитации участников специальной военной операции.
Также в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа Иванов проинспектировал развитие специальной, военной и социальной инфраструктуры, строительство объектов, возводимых в интересах ракетных войск стратегического назначения, развитие военных городков и гарнизонов, дислоцированных в Алтайском крае
и Новосибирской области
.
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