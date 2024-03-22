https://ria.ru/20240322/middlton-1934861287.html
МИД назвал ситуацию с Миддлтон иллюстрацией дефицита честности Британии
МИД назвал ситуацию с Миддлтон иллюстрацией дефицита честности Британии - РИА Новости, 22.03.2024
МИД назвал ситуацию с Миддлтон иллюстрацией дефицита честности Британии
Ситуация вокруг "исчезновения" принцессы Уэльской Кейт Миддлтон стала иллюстрацией проблемы хронического "дефицита честности" официального Лондона, заявили в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T10:18
2024-03-22T10:18
2024-03-22T10:33
россия
великобритания
кейт миддлтон
карл iii
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817932412_0:175:2867:1788_1920x0_80_0_0_bb1848fb4b3e8b8205430dad30657c7b.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ситуация вокруг "исчезновения" принцессы Уэльской Кейт Миддлтон стала иллюстрацией проблемы хронического "дефицита честности" официального Лондона, заявили в российском МИД. "Что касается всей ситуации вокруг "исчезновения" монаршей особы, то она является наглядной иллюстрацией проблемы хронического "дефицита честности" политического и медийного классов официального Лондона, свидетельством их прямой заинтересованности в подобных волнах дезинформации", - говорится в сообщении на сайте дипведомства. Как отметили в министерстве, бесконечная череда информационных вбросов и сенсаций со стороны Лондона показывает, что "Британия окончательно закрепила за собой статус эпицентра производства фейков в промышленных масштабах". Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя исчезновение принцессы заявила, что Британия для демонстрации некоего лидерства в борьбе с кампаниями по дезинформации использует распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из публичной жизни. Ранее британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в якобы распространении фейка о смерти короля Британии Карла III, несмотря на отсутствие подобных публикаций. В ряде Telegram-каналов 18 марта появились сообщения о кончине монарха, они сопровождались заявлением, якобы выпущенным Букингемским дворцом. Пресс-служба Букингемского дворца заявила РИА Новости, что распространяемые слухи неверны. И именно это сообщение опубликовало РИА Новости одним из первых среди российских СМИ, опровергнув ложные сообщения о смерти короля. Посольство Британии в РФ также подтвердило, что сообщения о смерти короля Великобритании Карла III являются фейком. Однако британские издания Daily Mail, Telegraph и Express назвали РИА Новости и Sputnik среди тех СМИ, которые якобы начали распространять ложную информацию о состоянии Карла. В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня", в которую входят оба агентства, в ответ на обвинения напомнили британским СМИ о необходимости проверки фактов перед публикацией.
https://ria.ru/20240313/foto-1932794265.html
https://ria.ru/20240314/middlton-1933023370.html
https://ria.ru/20240319/printsessa-1934135205.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817932412_324:0:2867:1907_1920x0_80_0_0_0fc4f5e0fc6e9882e900f754ff484a9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, кейт миддлтон, карл iii, мария захарова, в мире
Россия, Великобритания, Кейт Миддлтон, Карл III, Мария Захарова, В мире
МИД назвал ситуацию с Миддлтон иллюстрацией дефицита честности Британии
МИД России назвал ситуацию с принцессой Уэльской проблемой дефицита честности
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ситуация вокруг "исчезновения" принцессы Уэльской Кейт Миддлтон стала иллюстрацией проблемы хронического "дефицита честности" официального Лондона, заявили в российском МИД.
"Что касается всей ситуации вокруг "исчезновения" монаршей особы, то она является наглядной иллюстрацией проблемы хронического "дефицита честности" политического и медийного классов официального Лондона, свидетельством их прямой заинтересованности в подобных волнах дезинформации", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.
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Как отметили в министерстве, бесконечная череда информационных вбросов и сенсаций со стороны Лондона показывает, что "Британия окончательно закрепила за собой статус эпицентра производства фейков в промышленных масштабах".
Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя исчезновение принцессы заявила, что Британия для демонстрации некоего лидерства в борьбе с кампаниями по дезинформации использует распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из публичной жизни.
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Ранее британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в якобы распространении фейка о смерти короля Британии Карла III, несмотря на отсутствие подобных публикаций.
В ряде Telegram-каналов 18 марта появились сообщения о кончине монарха, они сопровождались заявлением, якобы выпущенным Букингемским дворцом. Пресс-служба Букингемского дворца заявила РИА Новости, что распространяемые слухи неверны. И именно это сообщение опубликовало РИА Новости одним из первых среди российских СМИ, опровергнув ложные сообщения о смерти короля. Посольство Британии в РФ также подтвердило, что сообщения о смерти короля Великобритании Карла III являются фейком.
Однако британские издания Daily Mail, Telegraph и Express назвали РИА Новости и Sputnik среди тех СМИ, которые якобы начали распространять ложную информацию о состоянии Карла.
В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня", в которую входят оба агентства, в ответ на обвинения напомнили британским СМИ о необходимости проверки фактов перед публикацией.
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