https://ria.ru/20240322/middlton-1934861287.html

МИД назвал ситуацию с Миддлтон иллюстрацией дефицита честности Британии

МИД назвал ситуацию с Миддлтон иллюстрацией дефицита честности Британии - РИА Новости, 22.03.2024

МИД назвал ситуацию с Миддлтон иллюстрацией дефицита честности Британии

Ситуация вокруг "исчезновения" принцессы Уэльской Кейт Миддлтон стала иллюстрацией проблемы хронического "дефицита честности" официального Лондона, заявили в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T10:18

2024-03-22T10:18

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ситуация вокруг "исчезновения" принцессы Уэльской Кейт Миддлтон стала иллюстрацией проблемы хронического "дефицита честности" официального Лондона, заявили в российском МИД. "Что касается всей ситуации вокруг "исчезновения" монаршей особы, то она является наглядной иллюстрацией проблемы хронического "дефицита честности" политического и медийного классов официального Лондона, свидетельством их прямой заинтересованности в подобных волнах дезинформации", - говорится в сообщении на сайте дипведомства. Как отметили в министерстве, бесконечная череда информационных вбросов и сенсаций со стороны Лондона показывает, что "Британия окончательно закрепила за собой статус эпицентра производства фейков в промышленных масштабах". Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя исчезновение принцессы заявила, что Британия для демонстрации некоего лидерства в борьбе с кампаниями по дезинформации использует распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из публичной жизни. Ранее британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в якобы распространении фейка о смерти короля Британии Карла III, несмотря на отсутствие подобных публикаций. В ряде Telegram-каналов 18 марта появились сообщения о кончине монарха, они сопровождались заявлением, якобы выпущенным Букингемским дворцом. Пресс-служба Букингемского дворца заявила РИА Новости, что распространяемые слухи неверны. И именно это сообщение опубликовало РИА Новости одним из первых среди российских СМИ, опровергнув ложные сообщения о смерти короля. Посольство Британии в РФ также подтвердило, что сообщения о смерти короля Великобритании Карла III являются фейком. Однако британские издания Daily Mail, Telegraph и Express назвали РИА Новости и Sputnik среди тех СМИ, которые якобы начали распространять ложную информацию о состоянии Карла. В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня", в которую входят оба агентства, в ответ на обвинения напомнили британским СМИ о необходимости проверки фактов перед публикацией.

https://ria.ru/20240313/foto-1932794265.html

https://ria.ru/20240314/middlton-1933023370.html

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россия, великобритания, кейт миддлтон, карл iii, мария захарова, в мире