https://ria.ru/20240322/matvinko-1935061894.html

Матвиенко: власти помогут семьям пострадавших и погибших в "Крокусе"

Матвиенко: власти помогут семьям пострадавших и погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Матвиенко: власти помогут семьям пострадавших и погибших в "Крокусе"

Власти окажут всю возможную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате преступления в "Крокус сити холле", заявила председатель Совфеда Валентина... РИА Новости, 22.03.2024

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крокус сити холл

крокус

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Власти окажут всю возможную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате преступления в "Крокус сити холле", заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте."Это страшное, невыносимое горе. Государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим. Мужества всем нам, всему обществу, вынести этот удар", - написала Матвиенко в своем телеграм-канале.Она также выразила соболезнования родным и близким погибших."Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание", - добавила политик.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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