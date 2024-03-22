Матвиенко: власти помогут семьям пострадавших и погибших в "Крокусе"

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Власти окажут всю возможную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате преступления в "Крокус сити холле", заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте."Это страшное, невыносимое горе. Государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим. Мужества всем нам, всему обществу, вынести этот удар", - написала Матвиенко в своем телеграм-канале.Она также выразила соболезнования родным и близким погибших."Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание", - добавила политик.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
У концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Власти окажут всю возможную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате преступления в "Крокус сити холле", заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
"Это страшное, невыносимое горе. Государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим. Мужества всем нам, всему обществу, вынести этот удар", - написала Матвиенко в своем телеграм-канале.
Она также выразила соболезнования родным и близким погибших.
"Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание", - добавила политик.
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