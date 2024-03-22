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"Безумец". Во Франции заявили об изоляции Макрона на Западе из-за России - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 22.03.2024 (обновлено: 14:10 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/makron-1934924786.html
"Безумец". Во Франции заявили об изоляции Макрона на Западе из-за России
"Безумец". Во Франции заявили об изоляции Макрона на Западе из-за России - РИА Новости, 22.03.2024
"Безумец". Во Франции заявили об изоляции Макрона на Западе из-за России
Президент Франции Эммануэль Макрон все более изолирован среди западных союзников в его агрессии против России, даже США призывают Киев прекратить атаки на... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:57
2024-03-22T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
флориан филиппо
евросоюз
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ПАРИЖ, 22 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон все более изолирован среди западных союзников в его агрессии против России, даже США призывают Киев прекратить атаки на объекты в РФ, заявил в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, назвав французского лидера "безумцем". Он напомнил, что в Вашингтоне выразили "раздражение" в связи с атаками украинских беспилотников на объекты энергоинфраструктуры в России. "Макрон остаётся все более одинок и смешон в его войне против России... Остановим безумца Макрона!" - написал политик. По его мнению, "Зеленский находится в беде". Ранее издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что США призвали Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть. По словам одного из чиновников, Белый дом все больше разочаровывается "наглыми атаками" украинских дронов по нефтяным объектам на территории России. Вашингтон также опасается, что Россия якобы может предпринять ответные меры против по энергетической инфраструктуры, на которую опирается Запад. В Кремле предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим отказаться от своей террористической активности в отношении мирных объектов в РФ, заявил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Евросоюз
"Безумец". Во Франции заявили об изоляции Макрона на Западе из-за России

Французский политик Филиппо: Макрон на Западе изолирован в агрессии против РФ

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон все более изолирован среди западных союзников в его агрессии против России, даже США призывают Киев прекратить атаки на объекты в РФ, заявил в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, назвав французского лидера "безумцем".
Он напомнил, что в Вашингтоне выразили "раздражение" в связи с атаками украинских беспилотников на объекты энергоинфраструктуры в России.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание
20 марта, 08:00
"Макрон остаётся все более одинок и смешон в его войне против России... Остановим безумца Макрона!" - написал политик.
По его мнению, "Зеленский находится в беде".
Ранее издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что США призвали Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть. По словам одного из чиновников, Белый дом все больше разочаровывается "наглыми атаками" украинских дронов по нефтяным объектам на территории России. Вашингтон также опасается, что Россия якобы может предпринять ответные меры против по энергетической инфраструктуры, на которую опирается Запад. В Кремле предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим отказаться от своей террористической активности в отношении мирных объектов в РФ, заявил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Для Европы война против России становится неизбежной
17 марта, 10:15
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Французские солдаты на танках Леклерк во время учений Dragon 24 в Польше - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Репетиция войны: Европе придется заплатить своей кровью
12 марта, 08:00
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
28 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронФлориан ФилиппоЕвросоюз
 
 
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