https://ria.ru/20240322/litsenzii-1934958668.html
Набиуллина прокомментировала отзыв лицензий у российских банков
Набиуллина прокомментировала отзыв лицензий у российских банков - РИА Новости, 22.03.2024
Набиуллина прокомментировала отзыв лицензий у российских банков
Работа ЦБ по отзыву лицензий у российских банков точечная, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:34
2024-03-22T15:34
2024-03-22T15:43
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909809683_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c93f834031f0e15a09be4d9ae605a8e4.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Работа ЦБ по отзыву лицензий у российских банков точечная, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается отзыва лицензий (у российских банков – ред.), наша работа здесь точечная, и отзыв лицензии – это действительно крайняя мера, которой предшествует системная работа", – сказала она."Это точечные решения. Мы внимательно следим, осуществляем надзор за ситуацией в конкретных банках. Моратория никакого не было. Если случаются ситуации, когда банк не исправляет свое положение – либо это связано с недостаточностью капитала, либо таким массовым масштабным увеличением сомнительных операций – мы принимаем эти решения", - добавила она.
https://ria.ru/20240221/otzyv_litsenzii-1928706276.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909809683_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_ce8358f923b20fae22cc00f679bca86f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина прокомментировала отзыв лицензий у российских банков
Набиуллина назвала работу ЦБ по отзыву лицензий у российских банков точечной
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Работа ЦБ по отзыву лицензий у российских банков точечная, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается отзыва лицензий (у российских банков – ред.), наша работа здесь точечная, и отзыв лицензии – это действительно крайняя мера, которой предшествует системная работа", – сказала она.
"Это точечные решения. Мы внимательно следим, осуществляем надзор за ситуацией в конкретных банках. Моратория никакого не было. Если случаются ситуации, когда банк не исправляет свое положение – либо это связано с недостаточностью капитала, либо таким массовым масштабным увеличением сомнительных операций – мы принимаем эти решения", - добавила она.
Случаи отзыва лицензий у банков в России в 2021-2024 годах