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Набиуллина прокомментировала отзыв лицензий у российских банков - РИА Новости, 22.03.2024
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15:34 22.03.2024 (обновлено: 15:43 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/litsenzii-1934958668.html
Набиуллина прокомментировала отзыв лицензий у российских банков
Набиуллина прокомментировала отзыв лицензий у российских банков - РИА Новости, 22.03.2024
Набиуллина прокомментировала отзыв лицензий у российских банков
Работа ЦБ по отзыву лицензий у российских банков точечная, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:34
2024-03-22T15:43
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Работа ЦБ по отзыву лицензий у российских банков точечная, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается отзыва лицензий (у российских банков – ред.), наша работа здесь точечная, и отзыв лицензии – это действительно крайняя мера, которой предшествует системная работа", – сказала она."Это точечные решения. Мы внимательно следим, осуществляем надзор за ситуацией в конкретных банках. Моратория никакого не было. Если случаются ситуации, когда банк не исправляет свое положение – либо это связано с недостаточностью капитала, либо таким массовым масштабным увеличением сомнительных операций – мы принимаем эти решения", - добавила она.
https://ria.ru/20240221/otzyv_litsenzii-1928706276.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина прокомментировала отзыв лицензий у российских банков

Набиуллина назвала работу ЦБ по отзыву лицензий у российских банков точечной

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ
Председатель Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Работа ЦБ по отзыву лицензий у российских банков точечная, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается отзыва лицензий (у российских банков – ред.), наша работа здесь точечная, и отзыв лицензии – это действительно крайняя мера, которой предшествует системная работа", – сказала она.
"Это точечные решения. Мы внимательно следим, осуществляем надзор за ситуацией в конкретных банках. Моратория никакого не было. Если случаются ситуации, когда банк не исправляет свое положение – либо это связано с недостаточностью капитала, либо таким массовым масштабным увеличением сомнительных операций – мы принимаем эти решения", - добавила она.
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Случаи отзыва лицензий у банков в России в 2021-2024 годах
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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