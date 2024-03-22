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В Курской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
В Курской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
В Курской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе отменены все массовые мероприятия, запланированные на предстоящие выходные, в связи с терактом РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:02
2024-03-22T22:02
2024-03-22T22:10
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе отменены все массовые мероприятия, запланированные на предстоящие выходные, в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Подмосковье.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом группы "Пикник". Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте."В связи с трагедией в Подмосковье принял решение об отмене в регионе в предстоящие выходные всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий", - написал он в Telegram-канале.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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курская область, московская область (подмосковье), крокус, происшествия, коммерческая недвижимость, россия, роман старовойт, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Курская область, Московская область (Подмосковье), Крокус, Происшествия, Коммерческая недвижимость, Россия, Роман Старовойт, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Курской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
Губернатор: в Курской области отменили все мероприятия из-за теракта в "Крокусе"