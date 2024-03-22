https://ria.ru/20240322/kurskaya-1935064767.html

В Курской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

В Курской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

В Курской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе отменены все массовые мероприятия, запланированные на предстоящие выходные, в связи с терактом РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:02

2024-03-22T22:02

2024-03-22T22:10

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крокус

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роман старовойт

крокус сити холл

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе отменены все массовые мероприятия, запланированные на предстоящие выходные, в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Подмосковье.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом группы "Пикник". Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте."В связи с трагедией в Подмосковье принял решение об отмене в регионе в предстоящие выходные всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий", - написал он в Telegram-канале.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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