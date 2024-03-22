https://ria.ru/20240322/krokus-1935106001.html

Роспотребнадзор направил к "Крокусу" специалистов для анализа воздуха

Роспотребнадзор направил к "Крокусу" специалистов для анализа воздуха - РИА Новости, 22.03.2024

Роспотребнадзор направил к "Крокусу" специалистов для анализа воздуха

Роспотребнадзор направил своих специалистов на место пожара в "Крокус Сити Холле" для проведения необходимых замеров воздуха, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:36

2024-03-22T23:36

2024-03-22T23:36

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

крокус

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор направил своих специалистов на место пожара в "Крокус Сити Холле" для проведения необходимых замеров воздуха, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Роспотребнадзор направил специалистов для проведения замеров воздуха из-за пожара в "Крокусе", - говорится в сообщении. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа служб на месте пожара в "Крокусе". Кадры МЧС МЧС России наращивает группировку на месте тушения пожара в Крокусе 2024-03-22T23:36 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крокус