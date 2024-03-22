https://ria.ru/20240322/krokus-1935104009.html

Посол Мирошник заявил о политической подоплеке теракта в "Крокусе"

Посол Мирошник заявил о политической подоплеке теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Посол Мирошник заявил о политической подоплеке теракта в "Крокусе"

По характеру действий террористов в "Крокус сити холле" можно говорить о политической подоплеке преступления, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:32

2024-03-22T23:32

2024-03-22T23:32

теракт в "крокус сити холле"

россия

родион мирошник

дмитрий песков

владимир путин

крокус

происшествия

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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. По характеру действий террористов в "Крокус сити холле" можно говорить о политической подоплеке преступления, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "По характеру действий террористов можно говорить о его политическом характере. Стремлении повлиять на общественное сознание и создать "кризис безопасности", - сказал Мирошник. По его мнению, когда боевики расстреливают безоружных людей "без разбора налево и направо", они стремятся шокировать общество и ввести его в ступор. Мирошник уверен, что достичь этой цели террористам не удастся. "Несмотря на ужасающие последствия, государственная система работает четко и слаженно, а граждане демонстрируют единство и ненависть к террористам и тем, кто использует террор, как допустимый механизм влияния", - сказал Мирошник. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия, родион мирошник, дмитрий песков, владимир путин, крокус, происшествия