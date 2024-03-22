https://ria.ru/20240322/krokus-1935103773.html

Минздрав заявил о готовности к оказанию помощи пострадавшим в "Крокусе"

Минздрав заявил о готовности к оказанию помощи пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Минздрав заявил о готовности к оказанию помощи пострадавшим в "Крокусе"

Более 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф работают на месте теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:32

2024-03-22T23:32

2024-03-22T23:44

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

россия

крокус сити холл

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф работают на месте теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России."На месте ЧС работают более 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф", - говорится в сообщении."Медицинскую помощь пострадавшим оказывают медицинские учреждения Подмосковья, Москвы, а также федеральные медицинские центры. Медицинские службы готовы к оказанию пострадавшим всей необходимой помощи, есть все медикаменты, запасы донорской крови и ее компонентов, зарезервированы койки в медицинских организациях", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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