Минздрав заявил о готовности к оказанию помощи пострадавшим в "Крокусе"

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф работают на месте теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России."На месте ЧС работают более 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф", - говорится в сообщении."Медицинскую помощь пострадавшим оказывают медицинские учреждения Подмосковья, Москвы, а также федеральные медицинские центры. Медицинские службы готовы к оказанию пострадавшим всей необходимой помощи, есть все медикаменты, запасы донорской крови и ее компонентов, зарезервированы койки в медицинских организациях", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Горящий верхний этаж концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф работают на месте теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.
"На месте ЧС работают более 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф", - говорится в сообщении.
"Медицинскую помощь пострадавшим оказывают медицинские учреждения Подмосковья, Москвы, а также федеральные медицинские центры. Медицинские службы готовы к оказанию пострадавшим всей необходимой помощи, есть все медикаменты, запасы донорской крови и ее компонентов, зарезервированы койки в медицинских организациях", - говорится в сообщении.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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