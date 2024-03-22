https://ria.ru/20240322/krokus-1935103010.html

Правящая партия Турции решительно осудила теракт в "Крокусе"

Правящая партия Турции решительно осудила теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Правящая партия Турции решительно осудила теракт в "Крокусе"

Правящая Партия справедливости и развития (AK Partı) Турции решительно осуждает теракт в "Крокус сити холле", разделяет скорбь российского народа, заявил... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:30

2024-03-22T23:30

2024-03-22T23:30

теракт в "крокус сити холле"

турция

россия

омер челик

дмитрий песков

владимир путин

крокус

происшествия

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АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Правящая Партия справедливости и развития (AK Partı) Турции решительно осуждает теракт в "Крокус сити холле", разделяет скорбь российского народа, заявил представитель партии Омер Челик. "Мы решительно осуждаем террористический акт, направленный против гражданских лиц в концертном зале в Москве, столице России. Мы выражаем соболезнования семьям погибших. Мы разделяем скорбь российского народа", - написал Челик в соцсети Х. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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турция, россия, омер челик, дмитрий песков, владимир путин, крокус, происшествия