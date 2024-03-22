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Ливийское правительство осудило теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:17 22.03.2024 (обновлено: 23:29 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/krokus-1935097376.html
Ливийское правительство осудило теракт в "Крокусе"
Ливийское правительство осудило теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
Ливийское правительство осудило теракт в "Крокусе"
Временное ливийское правительство, базирующееся на востоке Ливии, осуждает теракт в "Крокус сити холле", соболезнует народу России, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:17
2024-03-22T23:29
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
владимир путин
дмитрий песков
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БЕНГАЗИ, 22 мар - РИА Новости. Временное ливийское правительство, базирующееся на востоке Ливии, осуждает теракт в "Крокус сити холле", соболезнует народу России, заявил РИА Новости глава кабмина Усама Хаммад. "Мы осуждаем гнусный террористический акт, произошедший в "Крокус сити холле", выражаем соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину, российскому правительству, людям и семьям жертв, подчеркивая, что терроризм не имеет религии или национальности", - сказал Усама Хаммад. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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происшествия, россия, владимир путин, дмитрий песков
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Ливийское правительство осудило теракт в "Крокусе"

Кабмин на востоке Ливии осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. 22 марта 2024
Автомобили скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобили скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. 22 марта 2024
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БЕНГАЗИ, 22 мар - РИА Новости. Временное ливийское правительство, базирующееся на востоке Ливии, осуждает теракт в "Крокус сити холле", соболезнует народу России, заявил РИА Новости глава кабмина Усама Хаммад.
"Мы осуждаем гнусный террористический акт, произошедший в "Крокус сити холле", выражаем соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину, российскому правительству, людям и семьям жертв, подчеркивая, что терроризм не имеет религии или национальности", - сказал Усама Хаммад.
Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Глава МИД Кубы осудил террористический акт в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 22:39
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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