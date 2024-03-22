https://ria.ru/20240322/krokus-1935097376.html

Ливийское правительство осудило теракт в "Крокусе"

Ливийское правительство осудило теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Ливийское правительство осудило теракт в "Крокусе"

Временное ливийское правительство, базирующееся на востоке Ливии, осуждает теракт в "Крокус сити холле", соболезнует народу России, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:17

2024-03-22T23:17

2024-03-22T23:29

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

владимир путин

дмитрий песков

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БЕНГАЗИ, 22 мар - РИА Новости. Временное ливийское правительство, базирующееся на востоке Ливии, осуждает теракт в "Крокус сити холле", соболезнует народу России, заявил РИА Новости глава кабмина Усама Хаммад. "Мы осуждаем гнусный террористический акт, произошедший в "Крокус сити холле", выражаем соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину, российскому правительству, людям и семьям жертв, подчеркивая, что терроризм не имеет религии или национальности", - сказал Усама Хаммад. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, россия, владимир путин, дмитрий песков