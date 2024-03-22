https://ria.ru/20240322/krokus-1935089595.html

Кадыров заявил о готовности бригад врачей Чечни выдвинуться в Подмосковье

Кадыров заявил о готовности бригад врачей Чечни выдвинуться в Подмосковье - РИА Новости, 22.03.2024

Кадыров заявил о готовности бригад врачей Чечни выдвинуться в Подмосковье

Бригады спасателей и врачей Чечни, а также наряды полицейских готовы в любую минуту выдвинуться в столицу для оказания необходимой помощи, сообщил глава Чечни... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:01

2024-03-22T23:01

2024-03-22T23:10

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

происшествия

россия

рамзан кадыров

дмитрий песков

крокус

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 22 мар - РИА Новости. Бригады спасателей и врачей Чечни, а также наряды полицейских готовы в любую минуту выдвинуться в столицу для оказания необходимой помощи, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Бригады спасателей и врачей, наряды полицейских Чеченской Республики готовы в любую минуту выдвинуться в столицу для оказания необходимой помощи и поддержки коллегам, если в этом будет необходимость", - написал Кадыров в Telegram-канале.Ранее Кадыров, комментируя события в "Крокус Сити Холле", заявил, что подобное могут совершать только трусы и ничтожества.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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московская область (подмосковье), происшествия, россия, рамзан кадыров, дмитрий песков, крокус, владимир путин