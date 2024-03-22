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В Ульяновской области отменили массовые мероприятия на выходных

В Ульяновской области отменили массовые мероприятия на выходных - РИА Новости, 22.03.2024

В Ульяновской области отменили массовые мероприятия на выходных

Массовые развлекательные мероприятия отменят на выходных в Ульяновской области, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:54

2024-03-22T22:54

2024-03-22T22:58

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

ульяновская область

россия

московская область (подмосковье)

алексей русских

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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САМАРА, 22 мар - РИА Новости. Массовые развлекательные мероприятия отменят на выходных в Ульяновской области, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. "В эти минуты все наши мысли с Московской областью. Ужасная трагедия в "Крокус сити холле"... На выходных будут отменены все массовые развлекательные мероприятия", - написал Русских. Он отметил, что в регионе проведут заседание антитеррористической комиссии для выработки мер по повышению безопасности в регионе. Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

ульяновская область

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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