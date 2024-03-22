https://ria.ru/20240322/krokus-1935085492.html

В Воронежской области отменили массовые мероприятия из-за ЧП в "Крокусе"

В Воронежской области отменили массовые мероприятия из-за ЧП в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

В Воронежской области отменили массовые мероприятия из-за ЧП в "Крокусе"

Власти Воронежской области отменили в регионе с 23 марта все массовые мероприятия после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:52

2024-03-22T22:52

2024-03-22T22:57

теракт в "крокус сити холле"

воронежская область

александр гусев (губернатор)

крокус сити холл

красногорск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935086626_0:180:3002:1869_1920x0_80_0_0_8df46e2f37f1c0cab22ef81ce2eae217.jpg

ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. Власти Воронежской области отменили в регионе с 23 марта все массовые мероприятия после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, сообщил губернатор Александр Гусев. "В Воронежской области с 23 марта отменяются все массовые мероприятия, включая спортивные и культурные. Прошу отнестись к этому решению с пониманием. О дальнейших мерах буду сообщать дополнительно", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

воронежская область

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, александр гусев (губернатор), крокус сити холл, красногорск