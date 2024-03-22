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В Дагестане отменят массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
В Дагестане отменят массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
В Дагестане отменят массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
Массовые мероприятия будут отменены в Дагестане в связи с терактом в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в администрации главы региона. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:52
2024-03-22T22:52
2024-03-22T23:21
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус сити холл
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МАХАЧКАЛА, 22 мар - РИА Новости. Массовые мероприятия будут отменены в Дагестане в связи с терактом в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в администрации главы региона. "В Дагестане в связи с произошедшим в "Крокус сити холле" будут отменены все массовые мероприятия. Готовится соответствующее распоряжение", – сказала собеседница агентства. Позже администрация главы республики дополнила в своем Telegram-канале, что все развлекательные, спортивные, культурные и других массовые мероприятия будут отменены до особого распоряжения. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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происшествия, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус Сити Холл
В Дагестане отменят массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
В Дагестане отменят массовые мероприятия из-за теракта в "Крокус сити холле"
МАХАЧКАЛА, 22 мар - РИА Новости. Массовые мероприятия будут отменены в Дагестане в связи с терактом в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в администрации главы региона.
"В Дагестане в связи с произошедшим в "Крокус сити холле" будут отменены все массовые мероприятия. Готовится соответствующее распоряжение", – сказала собеседница агентства.
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Позже администрация главы республики дополнила в своем Telegram-канале, что все развлекательные, спортивные, культурные и других массовые мероприятия будут отменены до особого распоряжения.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.