https://ria.ru/20240322/krokus-1935085334.html

В Дагестане отменят массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

В Дагестане отменят массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

В Дагестане отменят массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

Массовые мероприятия будут отменены в Дагестане в связи с терактом в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в администрации главы региона. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:52

2024-03-22T22:52

2024-03-22T23:21

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

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МАХАЧКАЛА, 22 мар - РИА Новости. Массовые мероприятия будут отменены в Дагестане в связи с терактом в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в администрации главы региона. "В Дагестане в связи с произошедшим в "Крокус сити холле" будут отменены все массовые мероприятия. Готовится соответствующее распоряжение", – сказала собеседница агентства. Позже администрация главы республики дополнила в своем Telegram-канале, что все развлекательные, спортивные, культурные и других массовые мероприятия будут отменены до особого распоряжения. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240322/aeroekspress-1935059515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, крокус сити холл