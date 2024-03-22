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Володин выразил соболезнования родным погибших при теракте в "Крокусе"

Володин выразил соболезнования родным погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Володин выразил соболезнования родным погибших при теракте в "Крокусе"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным погибших при теракте в "Крокус сити холле", пожелал скорейшего выздоровления... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:51

2024-03-22T22:51

2024-03-22T22:51

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

красногорск

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

вячеслав володин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным погибших при теракте в "Крокус сити холле", пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Страшная трагедия произошла в "Крокус Сити Холле". От рук вооружённых бандитов погибли и пострадали беззащитные люди. Глубокие соболезнования родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Сейчас главное — помочь оказавшимся в беде", - написал Володин в Telegram. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

россия

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