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В московские больницы начали доставлять пострадавших при ЧП в "Крокусе"

В московские больницы начали доставлять пострадавших при ЧП в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

В московские больницы начали доставлять пострадавших при ЧП в "Крокусе"

Пострадавших при нападении на здание "Крокус сити холла" начали доставлять в медицинские учреждения Москвы, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:28

2024-03-22T22:28

2024-03-22T22:32

москва

крокус

крокус сити холл

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

михаил мурашко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пострадавших при нападении на здание "Крокус сити холла" начали доставлять в медицинские учреждения Москвы, сообщается в Telegram-канале кабмина."Пострадавших при нападении на здание "Крокус Сити холл" начали доставлять в медицинские учреждения Москвы. Оказание помощи раненым взял на личный контроль министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают более 50 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф."Для оказания помощи будут задействованы все необходимые ресурсы медицинских организаций Московской области, Москвы, федеральных центров", - добавляется в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

москва

россия

московская область (подмосковье)

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