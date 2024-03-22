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Аэропорт "Жуковский" усилил меры безопасности
Аэропорт "Жуковский" усилил меры безопасности - РИА Новости, 22.03.2024
Аэропорт "Жуковский" усилил меры безопасности
Аэропорт "Жуковский" ввел дополнительные меры безопасности на фоне теракта в "Крокусе", но работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:27
2024-03-22T22:27
2024-03-22T23:22
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
аэропорт "жуковский"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" ввел дополнительные меры безопасности на фоне теракта в "Крокусе", но работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."Служба авиационной и транспортной безопасности Международного аэропорта Жуковский работает в усиленном режиме. На территории введен в действие повышенный уровень безопасности. Прибывающие и вылетающие рейсы обслуживаются в штатном режиме. Для обеспечения безопасности пассажиров и гостей аэропорта предприняты все необходимые меры. В связи с осуществляемым комплексом мероприятий прохождение предполетного досмотра может потребовать дополнительного времени. Рекомендуем пассажирам пребывать в аэропорт заранее", - сказал представитель аэропорта.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Аэропорт "Жуковский" усилил меры безопасности
Аэропорт "Жуковский" усилил меры безопасности, но работает в штатном режиме