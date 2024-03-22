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Володин призвал уничтожить выродков совершивших теракт в "Крокусе"

Володин призвал уничтожить выродков совершивших теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Володин призвал уничтожить выродков совершивших теракт в "Крокусе"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал выродками совершивших теракт в комплексе "Крокус" и заявил, что они должны быть уничтожены. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:23

2024-03-22T22:23

2024-03-22T22:27

крокус

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россия

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вячеслав володин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал выродками совершивших теракт в комплексе "Крокус" и заявил, что они должны быть уничтожены."Правоохранительные органы выполняют свою работу. Выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены", - написал он в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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крокус, происшествия, россия, красногорск, вячеслав володин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, москва