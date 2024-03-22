https://ria.ru/20240322/krokus-1935072534.html

Аэропорт "Шереметьево" усилил меры безопасности после теракта в "Крокусе"

Аэропорт "Шереметьево" усилил меры безопасности после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Аэропорт "Шереметьево" усилил меры безопасности после теракта в "Крокусе"

Международный аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, несмотря на введение дополнительных мер безопасности, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:23

2024-03-22T22:23

2024-03-22T23:22

теракт в "крокус сити холле"

россия

красногорск

москва

шереметьево (аэропорт)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Международный аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, несмотря на введение дополнительных мер безопасности, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Анна Захаренкова. "В международном аэропорту "Шереметьево" усилены меры безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах. Пассажиров просим заблаговременно прибывать в аэропорт для вылета, безукоснительно соблюдать все требуемые меры безопасности при прохождении контрольных пунктов досмотра. Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет российских и зарубежных компаний обеспечиваются по расписанию", - сказала Захаренкова. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия, красногорск, москва, шереметьево (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус