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Аэропорт "Шереметьево" усилил меры безопасности после теракта в "Крокусе"
Аэропорт "Шереметьево" усилил меры безопасности после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
Аэропорт "Шереметьево" усилил меры безопасности после теракта в "Крокусе"
Международный аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, несмотря на введение дополнительных мер безопасности, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:23
2024-03-22T22:23
2024-03-22T23:22
теракт в "крокус сити холле"
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красногорск
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шереметьево (аэропорт)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
крокус
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Международный аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, несмотря на введение дополнительных мер безопасности, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Анна Захаренкова. "В международном аэропорту "Шереметьево" усилены меры безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах. Пассажиров просим заблаговременно прибывать в аэропорт для вылета, безукоснительно соблюдать все требуемые меры безопасности при прохождении контрольных пунктов досмотра. Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет российских и зарубежных компаний обеспечиваются по расписанию", - сказала Захаренкова. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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россия, красногорск, москва, шереметьево (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Красногорск, Москва, Шереметьево (аэропорт), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус
Аэропорт "Шереметьево" усилил меры безопасности после теракта в "Крокусе"
Аэропорт "Шереметьево" усилил меры безопасности, но работает штатно