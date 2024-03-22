https://ria.ru/20240322/krokus-1935070821.html

В Вологодской области отменили все массовые мероприятия на выходных

В Вологодской области отменили все массовые мероприятия на выходных - РИА Новости, 22.03.2024

В Вологодской области отменили все массовые мероприятия на выходных

Все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия в Вологодской области отменяются на выходных из-за трагедии в Подмосковье, сообщил врио... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:19

2024-03-22T22:19

2024-03-22T23:07

вологодская область

происшествия

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

россия

георгий филимонов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус сити холл

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия в Вологодской области отменяются на выходных из-за трагедии в Подмосковье, сообщил врио губернатора Георгий Филимонов."В связи с произошедшей трагедией принял решение отменить все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия на выходных", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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вологодская область, происшествия, московская область (подмосковье), россия, георгий филимонов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл, пикник