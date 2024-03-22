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Глава Гагаузской автономии Молдавии осудила теракт в "Крокус сити холле"

Глава Гагаузской автономии Молдавии осудила теракт в "Крокус сити холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Глава Гагаузской автономии Молдавии осудила теракт в "Крокус сити холле"

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул осудила теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и выразила соболезнования родным и близким погибших. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:18

2024-03-22T22:18

2024-03-22T22:18

молдавия

евгения гуцул

крокус сити холл

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КИШИНЕВ, 22 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул осудила теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и выразила соболезнования родным и близким погибших. "В эти трагические минуты мы глубоко скорбим о жертвах и сопереживаем всем пострадавшим в результате теракта. У терроризма нет и не может быть оправдания. Мы решительно осуждаем этот бесчеловечный и бессмысленный акт насилия. Наши мысли направлены родным и близким погибших. Мы молимся о том, чтобы Господь дал им силы и терпение перенести это страшное испытание", - говорится в обращении Гуцул. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, есть погибшие и пострадавшие. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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молдавия, евгения гуцул, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, красногорск