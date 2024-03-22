https://ria.ru/20240322/krokus-1935069763.html

В Истре и Люберцах отменили все массовые мероприятия из-за ЧП в "Крокусе"

В Истре и Люберцах отменили все массовые мероприятия из-за ЧП в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

В Истре и Люберцах отменили все массовые мероприятия из-за ЧП в "Крокусе"

В подмосковных Люберцах и Истре отменили все массовые мероприятия в связи с трагедией в Красногорске, сообщили главы округов. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:16

2024-03-22T22:16

2024-03-22T22:26

истра

люберцы

красногорск

крокус

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

татьяна витушева

владимир волков (политик)

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РОССИЯ, 22 мар - РИА Новости. В подмосковных Люберцах и Истре отменили все массовые мероприятия в связи с трагедией в Красногорске, сообщили главы округов."В городском округе Люберцы временно отменены все массовые мероприятия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в "Крокус сити холле", - сообщил глава Люберец Владимир Волков в своем Telegram-канале.Также он добавил, что городской округ Люберцы готов оказать всю необходимую помощь пострадавшим.В свою очередь глава Истры Татьяна Витушева также заявила об отмене массовых мероприятий в городском округе."Ужасная трагедия в "Крокус сити холле" в Красногорске. Соболезную родным и близким погибших. Все массовые мероприятия на территории городского округа Истра на сегодня и завтра отменены! Уважаемые жители городского округа Истра! Приняты меры по усилению антитеррористической защищенности и общественной безопасности", - отметила Витушева в своем Telegram-канале.Ранее глава Подольска Григорий Артамонов сообщил, что все массовые мероприятия в Подольске отменяются в связи с трагедией в Красногорске.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Перекрытая дорога и люди возле "Крокуса" люди дорога 2024-03-22T22:16 true PT0M43S

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истра, люберцы, красногорск, крокус, происшествия, татьяна витушева, владимир волков (политик), крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)