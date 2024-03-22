https://ria.ru/20240322/krokus-1935066399.html

В Крыму отменили все массовые мероприятия

В Крыму отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 22.03.2024

В Крыму отменили все массовые мероприятия

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отмене на ближайшие два дня всех праздничных и спортивных мероприятий в Крыму из-за теракта в "Крокус сити холле". РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:07

2024-03-22T22:07

2024-03-22T22:15

москва

крокус

происшествия

красногорск

россия

сергей аксенов (политик)

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отмене на ближайшие два дня всех праздничных и спортивных мероприятий в Крыму из-за теракта в "Крокус сити холле".ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте."В связи с произошедшим в Московской области терактом принято решение об отмене в Республике Крым всех развлекательных, спортивных, культурно-массовых мероприятий на два дня" , - сообщил он в своем Telegram – канале.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

москва

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, крокус, происшествия, красногорск, россия, сергей аксенов (политик), крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)