https://ria.ru/20240322/krokus-1935066251.html

В Курской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

В Курской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

В Курской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

Все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия отменены в выходные в Курской области в связи с трагедией в "Крокус сити холле", сообщил губернатор... РИА Новости, 22.03.2024

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курская область

крокус

происшествия

россия

роман старовойт

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская область (подмосковье)

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РЯЗАНЬ, 22 мар - РИА Новости. Все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия отменены в выходные в Курской области в связи с трагедией в "Крокус сити холле", сообщил губернатор региона Роман Старовойт."В связи с трагедией в Подмосковье принял решение об отмене в регионе в предстоящие выходные всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, есть погибшие и пострадавшие. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T22:07 true PT0M05S

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