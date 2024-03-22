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В Курской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
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22:07 22.03.2024 (обновлено: 22:12 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/krokus-1935066251.html
В Курской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
В Курской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
В Курской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
Все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия отменены в выходные в Курской области в связи с трагедией в "Крокус сити холле", сообщил губернатор... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:07
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курская область
крокус
происшествия
россия
роман старовойт
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
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РЯЗАНЬ, 22 мар - РИА Новости. Все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия отменены в выходные в Курской области в связи с трагедией в "Крокус сити холле", сообщил губернатор региона Роман Старовойт."В связи с трагедией в Подмосковье принял решение об отмене в регионе в предстоящие выходные всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, есть погибшие и пострадавшие. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
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курская область, крокус, происшествия, россия, роман старовойт, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость
Курская область, Крокус, Происшествия, Россия, Роман Старовойт, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московская область (Подмосковье), Коммерческая недвижимость
В Курской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

В Курской области отменили массовые мероприятия в регионе из-за ЧП в "Крокусе"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 22 мар - РИА Новости. Все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия отменены в выходные в Курской области в связи с трагедией в "Крокус сити холле", сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Стрельба в "Крокус Сити Холле"
"В связи с трагедией в Подмосковье принял решение об отмене в регионе в предстоящие выходные всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, есть погибшие и пострадавшие. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Курская областьКрокусПроисшествияРоссияРоман СтаровойтКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)Коммерческая недвижимость
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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