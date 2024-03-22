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В Курской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
В Курской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
В Курской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
Все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия отменены в выходные в Курской области в связи с трагедией в "Крокус сити холле", сообщил губернатор... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:07
2024-03-22T22:07
2024-03-22T22:12
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происшествия
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роман старовойт
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московская область (подмосковье)
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РЯЗАНЬ, 22 мар - РИА Новости. Все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия отменены в выходные в Курской области в связи с трагедией в "Крокус сити холле", сообщил губернатор региона Роман Старовойт."В связи с трагедией в Подмосковье принял решение об отмене в регионе в предстоящие выходные всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, есть погибшие и пострадавшие. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
2024-03-22T22:07
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Курская область, Крокус, Происшествия, Россия, Роман Старовойт, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московская область (Подмосковье), Коммерческая недвижимость
В Курской области отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
В Курской области отменили массовые мероприятия в регионе из-за ЧП в "Крокусе"