https://ria.ru/20240322/krokus-1935065688.html

Сальдо назвал запугивание россиян целью трагедии в "Крокусе"

Сальдо назвал запугивание россиян целью трагедии в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Сальдо назвал запугивание россиян целью трагедии в "Крокусе"

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал нападение на концертный зал "Крокус сити холле" в Московской области спланированным актом терроризма, цель... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:05

2024-03-22T22:05

2024-03-22T22:24

россия

крокус

происшествия

владимир сальдо

москва

евгений балицкий

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал нападение на концертный зал "Крокус сити холле" в Московской области спланированным актом терроризма, цель которого - запугать жителей России."В Москве произошел по-настоящему варварский теракт. Нет сомнений, что это четко спланированный акт терроризма, цель которого – запугать жителей России", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Он выразил соболезнования жителям Москвы и Подмосковья."Херсонская область скорбит вместе с вами", - подчеркнул губернатор.В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал произошедшее страшной трагедией и выразил уверенность, что террористов ликвидируют."Собакам – собачья смерть. Это не что иное, как хладнокровный террористический акт, целью которого стали мирные люди. Обычные методы ублюдков и психопатов", - заявил Балицкий.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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