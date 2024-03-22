СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал нападение на концертный зал "Крокус сити холле" в Московской области спланированным актом терроризма, цель которого - запугать жителей России."В Москве произошел по-настоящему варварский теракт. Нет сомнений, что это четко спланированный акт терроризма, цель которого – запугать жителей России", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Он выразил соболезнования жителям Москвы и Подмосковья."Херсонская область скорбит вместе с вами", - подчеркнул губернатор.В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал произошедшее страшной трагедией и выразил уверенность, что террористов ликвидируют."Собакам – собачья смерть. Это не что иное, как хладнокровный террористический акт, целью которого стали мирные люди. Обычные методы ублюдков и психопатов", - заявил Балицкий.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Сальдо назвал запугивание россиян целью трагедии в "Крокусе"
Сальдо назвал запугивание россиян целью трагедии в "Крокусе"
Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал нападение на концертный зал "Крокус сити холле" в Московской области спланированным актом терроризма, цель которого - запугать жителей России.
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"В Москве произошел по-настоящему варварский теракт. Нет сомнений, что это четко спланированный акт терроризма, цель которого – запугать жителей России", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования жителям Москвы и Подмосковья.
"Херсонская область скорбит вместе с вами", - подчеркнул губернатор.
В свою очередь, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал произошедшее страшной трагедией и выразил уверенность, что террористов ликвидируют.
"Собакам – собачья смерть. Это не что иное, как хладнокровный террористический акт, целью которого стали мирные люди. Обычные методы ублюдков и психопатов", - заявил Балицкий.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
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