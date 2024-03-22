https://ria.ru/20240322/krokus-1935065340.html

Председатель Мосгордумы выразил соболезнования близким погибших в "Крокусе"

Председатель Мосгордумы выразил соболезнования близким погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Председатель Мосгордумы выразил соболезнования близким погибших в "Крокусе"

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил соболезнования родным и близким погибших в торговом центре "Крокус сити холл". РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:05

2024-03-22T22:05

2024-03-22T22:05

происшествия

россия

красногорск

алексей шапошников

московская городская дума

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил соболезнования родным и близким погибших в торговом центре "Крокус сити холл". "Страшная трагедия… Бессмысленная атака на отдыхающих в пятницу вечером в торговом центре мирных людей… Самые искренние соболезнования родным и близким погибших, здоровья и скорейшего выздоровления потерпевшим", - написал Шапошников в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.

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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T22:05 true PT0M05S

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