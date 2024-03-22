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Председатель Мосгордумы выразил соболезнования близким погибших в "Крокусе"
Председатель Мосгордумы выразил соболезнования близким погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
Председатель Мосгордумы выразил соболезнования близким погибших в "Крокусе"
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил соболезнования родным и близким погибших в торговом центре "Крокус сити холл". РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:05
2024-03-22T22:05
2024-03-22T22:05
происшествия
россия
красногорск
алексей шапошников
московская городская дума
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил соболезнования родным и близким погибших в торговом центре "Крокус сити холл". "Страшная трагедия… Бессмысленная атака на отдыхающих в пятницу вечером в торговом центре мирных людей… Самые искренние соболезнования родным и близким погибших, здоровья и скорейшего выздоровления потерпевшим", - написал Шапошников в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
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происшествия, россия, красногорск, алексей шапошников, московская городская дума, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, видео
Происшествия, Россия, Красногорск, Алексей Шапошников, Московская городская дума, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Председатель Мосгордумы выразил соболезнования близким погибших в "Крокусе"
Шапошников выразил соболезнования близким погибших в "Крокус сити холле"