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Кулемзин выразил сочувствие родным и близким жертв ЧП в "Крокус Сити Холле"

Кулемзин выразил сочувствие родным и близким жертв ЧП в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024

Кулемзин выразил сочувствие родным и близким жертв ЧП в "Крокус Сити Холле"

Мэр Донецка Алексей Кулемзин выразил сочувствие родным и близким жертв ЧП в подмосковном "Крокус сити холле". РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:59

2024-03-22T21:59

2024-03-22T21:59

происшествия

донецк

россия

красногорск

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

алексей кулемзин (донецк)

теракт в "крокус сити холле"

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ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин выразил сочувствие родным и близким жертв ЧП в подмосковном "Крокус сити холле". "Выражаю сочувствие родным и близким пострадавших в ТЦ "Крокус Сити Холл". В эти страшные минуты жители Донецка разделяют с москвичами боль трагедии. Молитвенно мы с вами!" - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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красногорск

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Вертолет и кареты "скорой помощи" у "Крокуса" скорая вертолет 2024-03-22T21:59 true PT0M05S

Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T21:59 true PT0M05S

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