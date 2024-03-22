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Кулемзин выразил сочувствие родным и близким жертв ЧП в "Крокус Сити Холле"
Кулемзин выразил сочувствие родным и близким жертв ЧП в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2024
Кулемзин выразил сочувствие родным и близким жертв ЧП в "Крокус Сити Холле"
Мэр Донецка Алексей Кулемзин выразил сочувствие родным и близким жертв ЧП в подмосковном "Крокус сити холле". РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:59
2024-03-22T21:59
2024-03-22T21:59
происшествия
донецк
россия
красногорск
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
алексей кулемзин (донецк)
теракт в "крокус сити холле"
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ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин выразил сочувствие родным и близким жертв ЧП в подмосковном "Крокус сити холле". "Выражаю сочувствие родным и близким пострадавших в ТЦ "Крокус Сити Холл". В эти страшные минуты жители Донецка разделяют с москвичами боль трагедии. Молитвенно мы с вами!" - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Вертолет и кареты "скорой помощи" у "Крокуса"
скорая вертолет
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
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происшествия, донецк, россия, красногорск, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей кулемзин (донецк), видео
Происшествия, Донецк, Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Алексей Кулемзин (Донецк), Теракт в "Крокус Сити Холле"
Кулемзин выразил сочувствие родным и близким жертв ЧП в "Крокус Сити Холле"
Кулемзин выразил сочувствие родным и близким жертв ЧП в "Крокус Сити Холле"