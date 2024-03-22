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Глава Красногорска пообещал оказать помощь всем пострадавшим в "Крокусе"

Глава Красногорска пообещал оказать помощь всем пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Глава Красногорска пообещал оказать помощь всем пострадавшим в "Крокусе"

Глава Красногорска Дмитрий Волков обещал оказать всем пострадавшим в трагедии необходимую помощь и поддержку, "никого не оставим без внимания", сообщили в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:55

2024-03-22T21:55

2024-03-22T21:57

крокус

красногорск

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава Красногорска Дмитрий Волков обещал оказать всем пострадавшим в трагедии необходимую помощь и поддержку, "никого не оставим без внимания", сообщили в администрации горокруга."Никого не оставим без внимания. Окажем всю необходимую помощь и поддержку", - отметил Волков, слова которого цитирует Telegram-канал администрации Красногорска.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

красногорск

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LIVE: Трансляция с места ЧП в "Крокус Сити Холле" LIVE: Трансляция с места ЧП в "Крокус Сити Холле" 2024-03-22T21:55 true PT11M16S

Перекрытая дорога и люди возле "Крокуса" люди дорога 2024-03-22T21:55 true PT0M43S

Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T21:55 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, красногорск, видео, происшествия