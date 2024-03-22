https://ria.ru/20240322/krokus-1935062648.html
Глава Красногорска пообещал оказать помощь всем пострадавшим в "Крокусе"
Глава Красногорска пообещал оказать помощь всем пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
Глава Красногорска пообещал оказать помощь всем пострадавшим в "Крокусе"
Глава Красногорска Дмитрий Волков обещал оказать всем пострадавшим в трагедии необходимую помощь и поддержку, "никого не оставим без внимания", сообщили в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:55
2024-03-22T21:55
2024-03-22T21:57
крокус
красногорск
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава Красногорска Дмитрий Волков обещал оказать всем пострадавшим в трагедии необходимую помощь и поддержку, "никого не оставим без внимания", сообщили в администрации горокруга."Никого не оставим без внимания. Окажем всю необходимую помощь и поддержку", - отметил Волков, слова которого цитирует Telegram-канал администрации Красногорска.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
красногорск
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Трансляция с места ЧП в "Крокус Сити Холле"
LIVE: Трансляция с места ЧП в "Крокус Сити Холле"
2024-03-22T21:55
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PT11M16S
Перекрытая дорога и люди возле "Крокуса"
люди дорога
2024-03-22T21:55
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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
2024-03-22T21:55
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крокус, красногорск, видео, происшествия
Крокус, Красногорск, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия
Глава Красногорска пообещал оказать помощь всем пострадавшим в "Крокусе"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава Красногорска Дмитрий Волков обещал оказать всем пострадавшим в трагедии необходимую помощь и поддержку, "никого не оставим без внимания", сообщили в администрации горокруга.
2024-03-22T21:55
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PT11M16S
Глава Красногорска пообещал оказать помощь всем пострадавшим в "Крокусе"
Глава Красногорска пообещал оказать помощь всем пострадавшим при ЧП в "Крокусе"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава Красногорска Дмитрий Волков обещал оказать всем пострадавшим в трагедии необходимую помощь и поддержку, "никого не оставим без внимания", сообщили в администрации горокруга.
"Никого не оставим без внимания. Окажем всю необходимую помощь и поддержку", - отметил Волков, слова которого цитирует Telegram-канал администрации Красногорска.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.