https://ria.ru/20240322/krasnodar-1935073980.html

В Краснодаре отменили все массовые мероприятия

В Краснодаре отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 23.03.2024

В Краснодаре отменили все массовые мероприятия

Все массовые мероприятия в Краснодаре отменены в целях безопасности из-за теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщил мэр краевой столицы Евгений... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T22:27

2024-03-22T22:27

2024-03-23T00:36

краснодар

москва

теракт в "крокус сити холле"

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КРАСНОДАР, 23 мар - РИА Новости. Все массовые мероприятия в Краснодаре отменены в целях безопасности из-за теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов."Бесчеловечный теракт в столице нашей страны. Искренние соболезнования семьям погибших… Для безопасности отменяем все массовые мероприятия", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, в Кубанском государственном университете суббота объявлена днем контролируемой самостоятельной работы, согласно сообщению в Telegram-канале вуза.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Стрельба и пожар: теракт в "Крокус сити холл" Вечером 22 марта группа людей в камуфляже открыла стрельбу в "Крокус Сити Холл" перед началом концерта группы "Пикник". Позднее прогремели взрывы. На данный момент известно о 40 погибших и более сотни пострадавших. Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте. 2024-03-22T22:27 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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