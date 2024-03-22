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Платформа "Мой экспорт" консультирует экспортеров и помогает с документами - РИА Новости, 22.03.2024
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13:37 22.03.2024 (обновлено: 13:38 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/konsultirovanie-1934917079.html
Платформа "Мой экспорт" консультирует экспортеров и помогает с документами
Платформа "Мой экспорт" консультирует экспортеров и помогает с документами - РИА Новости, 22.03.2024
Платформа "Мой экспорт" консультирует экспортеров и помогает с документами
Сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" помогает продавцам разобраться в вопросах сертификации и получении необходимых документов,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:37
2024-03-22T13:38
экономика
технологии
россия
азия
северная америка
снг
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" помогает продавцам разобраться в вопросах сертификации и получении необходимых документов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Широко известно, что процесс сертификации и соблюдение технических требований к сертификации товаров играют решающую роль при выходе на рынки зарубежных стран, но понимание и интерпретация их истинного значения могут быть сделаны только специалистами. Каждая страна имеет свои требования к качеству и безопасности продукции, что создает дополнительные издержки при экспорте товаров", - рассказывает центр.В РЭЦ добавляют, что с каждым годом страны все чаще прибегают к использованию процедур оценки соответствия сертификации продукции, одному из средств нетарифного регулирования, смысл которого сводится к защите прав потребителей своей страны при импорте и искусственному ограничению импорта товаров зарубежных стран, что в свою очередь является поддержкой национального производства."На сервисе компании могут воспользоваться следующими услугами по направлению "Сертификация и лицензирование": "Сертификация, стандартизация, получение необходимых разрешений для экспорта с господдержкой" - предоставляется по программе поддержки малого и среднего предпринимательства. 80 процентов от стоимости услуги может быть компенсировано через региональные Центры поддержки экспорта", - говорится в сообщении.Также пользователи могут получить консультацию по требованиям к маркировке и этикеткам с господдержкой - помощь в оформлении и маркировки упаковки продукции, 100% от стоимости услуги может быть компенсировано через региональные Центры поддержки экспорта.Также на платформе оказывают помощь в подготовке объекта сертификации к оценке соответствия и аудиту - комплексная платная услуга, которая включает проведение предварительных испытаний продукции, аудит процесса производства, оценку документации и консультирование по разработке технической документации, необходимой для прохождения дальнейшей сертификации. "Оказывается аккредитованными РЭЦ партнерами", - уточняют в центре."Благодаря соблюдению требований по оценке соответствия, продукция получает допуск на рынок другой страны, дополнительные гарантии качества для потребителя. Можно отметить, что наибольшее количество мер технического регулирования применяется в странах Азии, Латинской и Северной Америки. Как правило, чем жестче требования к сертификации продукции, тем больше требуется затрат для их выполнения. Соответственно, разобраться в особенностях проведения процедур, их классификации и используемой терминологии важно для правильной организации экспорта и минимизации издержек и рисков. Поэтому компании, стремящиеся эффективно организовать экспортную деятельность, все чаще обращаются к услугам специализированных провайдеров услуг в сфере ВЭД", - отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) Артур Завьялов.Развитие науки и промышленности, внедрение новых технологий, создание инновационных производств, ESG-повестка и многие другие факторы неизменно влекут за собой появление новых обязательных и добровольных требований к процессам производства и сертификации продукции. Формирование устойчивых внешнеторговых связей российских предпринимателей с представителями бизнеса из других стран, а также повышение конкурентоспособности российской продукции на внешних рынках невозможно без соответствующего подтверждения уровня качества."Развитие регуляторных требований – естественный шаг в процессе интенсивного развития промышленности и международной торговли, а также осознания ответственности человечества за формирование устойчивого общества. С учетом глобальной повестки устойчивого развития, анализ как законодательных требований, так и добровольных инициатив стал неотъемлемой частью процесса стратегического планирования компаний. В связи с этим, критически важным становится развитие инструментов для поддержки и наращивания потенциала отечественных компаний", - отметил Заместитель руководителя органа по валидации и верификации Ассоциации "НП КИЦ СНГ" Сергей Кулаков.
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экономика, технологии, россия, азия, северная америка, снг, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Технологии, Россия, Азия, Северная Америка, СНГ, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Платформа "Мой экспорт" консультирует экспортеров и помогает с документами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" помогает продавцам разобраться в вопросах сертификации и получении необходимых документов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Широко известно, что процесс сертификации и соблюдение технических требований к сертификации товаров играют решающую роль при выходе на рынки зарубежных стран, но понимание и интерпретация их истинного значения могут быть сделаны только специалистами. Каждая страна имеет свои требования к качеству и безопасности продукции, что создает дополнительные издержки при экспорте товаров", - рассказывает центр.
В РЭЦ добавляют, что с каждым годом страны все чаще прибегают к использованию процедур оценки соответствия сертификации продукции, одному из средств нетарифного регулирования, смысл которого сводится к защите прав потребителей своей страны при импорте и искусственному ограничению импорта товаров зарубежных стран, что в свою очередь является поддержкой национального производства.
"На сервисе компании могут воспользоваться следующими услугами по направлению "Сертификация и лицензирование": "Сертификация, стандартизация, получение необходимых разрешений для экспорта с господдержкой" - предоставляется по программе поддержки малого и среднего предпринимательства. 80 процентов от стоимости услуги может быть компенсировано через региональные Центры поддержки экспорта", - говорится в сообщении.
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Также пользователи могут получить консультацию по требованиям к маркировке и этикеткам с господдержкой - помощь в оформлении и маркировки упаковки продукции, 100% от стоимости услуги может быть компенсировано через региональные Центры поддержки экспорта.
Также на платформе оказывают помощь в подготовке объекта сертификации к оценке соответствия и аудиту - комплексная платная услуга, которая включает проведение предварительных испытаний продукции, аудит процесса производства, оценку документации и консультирование по разработке технической документации, необходимой для прохождения дальнейшей сертификации. "Оказывается аккредитованными РЭЦ партнерами", - уточняют в центре.
"Благодаря соблюдению требований по оценке соответствия, продукция получает допуск на рынок другой страны, дополнительные гарантии качества для потребителя. Можно отметить, что наибольшее количество мер технического регулирования применяется в странах Азии, Латинской и Северной Америки. Как правило, чем жестче требования к сертификации продукции, тем больше требуется затрат для их выполнения. Соответственно, разобраться в особенностях проведения процедур, их классификации и используемой терминологии важно для правильной организации экспорта и минимизации издержек и рисков. Поэтому компании, стремящиеся эффективно организовать экспортную деятельность, все чаще обращаются к услугам специализированных провайдеров услуг в сфере ВЭД", - отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) Артур Завьялов.
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Развитие науки и промышленности, внедрение новых технологий, создание инновационных производств, ESG-повестка и многие другие факторы неизменно влекут за собой появление новых обязательных и добровольных требований к процессам производства и сертификации продукции. Формирование устойчивых внешнеторговых связей российских предпринимателей с представителями бизнеса из других стран, а также повышение конкурентоспособности российской продукции на внешних рынках невозможно без соответствующего подтверждения уровня качества.
"Развитие регуляторных требований – естественный шаг в процессе интенсивного развития промышленности и международной торговли, а также осознания ответственности человечества за формирование устойчивого общества. С учетом глобальной повестки устойчивого развития, анализ как законодательных требований, так и добровольных инициатив стал неотъемлемой частью процесса стратегического планирования компаний. В связи с этим, критически важным становится развитие инструментов для поддержки и наращивания потенциала отечественных компаний", - отметил Заместитель руководителя органа по валидации и верификации Ассоциации "НП КИЦ СНГ" Сергей Кулаков.
 
ЭкономикаТехнологииРоссияАзияСеверная АмерикаСНГРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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