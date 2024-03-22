https://ria.ru/20240322/kongress-1935020304.html

СМИ: в конгресс США внесли проект резолюции об отстранении спикера

СМИ: в конгресс США внесли проект резолюции об отстранении спикера - РИА Новости, 22.03.2024

СМИ: в конгресс США внесли проект резолюции об отстранении спикера

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение палаты представителей США проект резолюции об отстранении от должности спикера Майка Джонсона из-за... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:47

2024-03-22T18:47

2024-03-22T18:47

в мире

сша

майк джонсон

марджори тейлор грин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение палаты представителей США проект резолюции об отстранении от должности спикера Майка Джонсона из-за несогласия с поставленным на голосование проектом бюджета, сообщило издание Punchbowl News. "Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла инициативу отстранения спикера Джонсона", - сказано в публикации со ссылкой на "множество источников" в нижней палате конгресса. Конгрессмены начали голосование по проекту бюджета на 1,2 триллиона долларов для части федеральных ведомств, который во избежание "шатдауна" необходимо принять в пятницу. За отстранение Джонсона, помимо отдельных республиканцев, включая Тейлор Грин, может проголосовать все демократическое меньшинство, недовольное тем, что спикер блокирует выделение 60 миллиардов долларов в помощь Украине.

https://ria.ru/20240310/pomosch-1932195653.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, майк джонсон, марджори тейлор грин