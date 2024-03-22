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СМИ: в конгресс США внесли проект резолюции об отстранении спикера - РИА Новости, 22.03.2024
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18:47 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/kongress-1935020304.html
СМИ: в конгресс США внесли проект резолюции об отстранении спикера
СМИ: в конгресс США внесли проект резолюции об отстранении спикера - РИА Новости, 22.03.2024
СМИ: в конгресс США внесли проект резолюции об отстранении спикера
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение палаты представителей США проект резолюции об отстранении от должности спикера Майка Джонсона из-за... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:47
2024-03-22T18:47
в мире
сша
майк джонсон
марджори тейлор грин
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение палаты представителей США проект резолюции об отстранении от должности спикера Майка Джонсона из-за несогласия с поставленным на голосование проектом бюджета, сообщило издание Punchbowl News. "Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла инициативу отстранения спикера Джонсона", - сказано в публикации со ссылкой на "множество источников" в нижней палате конгресса. Конгрессмены начали голосование по проекту бюджета на 1,2 триллиона долларов для части федеральных ведомств, который во избежание "шатдауна" необходимо принять в пятницу. За отстранение Джонсона, помимо отдельных республиканцев, включая Тейлор Грин, может проголосовать все демократическое меньшинство, недовольное тем, что спикер блокирует выделение 60 миллиардов долларов в помощь Украине.
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в мире, сша, майк джонсон, марджори тейлор грин
В мире, США, Майк Джонсон, Марджори Тейлор Грин
СМИ: в конгресс США внесли проект резолюции об отстранении спикера

Punchbowl: конгрессвумен внесла проект резолюции об отстранении спикера Джонсона

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение палаты представителей США проект резолюции об отстранении от должности спикера Майка Джонсона из-за несогласия с поставленным на голосование проектом бюджета, сообщило издание Punchbowl News.
"Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла инициативу отстранения спикера Джонсона", - сказано в публикации со ссылкой на "множество источников" в нижней палате конгресса.
Конгрессмены начали голосование по проекту бюджета на 1,2 триллиона долларов для части федеральных ведомств, который во избежание "шатдауна" необходимо принять в пятницу.
За отстранение Джонсона, помимо отдельных республиканцев, включая Тейлор Грин, может проголосовать все демократическое меньшинство, недовольное тем, что спикер блокирует выделение 60 миллиардов долларов в помощь Украине.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
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10 марта, 22:12
 
В миреСШАМайк ДжонсонМарджори Тейлор Грин
 
 
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