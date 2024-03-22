https://ria.ru/20240322/kompleks-1934777096.html

Ефимов: офисный комплекс по горпрограмме появится на юго-западе Москвы

Ефимов: офисный комплекс по горпрограмме появится на юго-западе Москвы - РИА Новости, 22.03.2024

Ефимов: офисный комплекс по горпрограмме появится на юго-западе Москвы

В Обручевском районе столицы началось строительство офисного комплекса, который возводит инвестор AFI Development по соглашению с городом в рамках программы... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T09:05

2024-03-22T09:05

2024-03-22T09:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b20362a923da2bfb21fbb8d850c54f.png

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В Обручевском районе столицы началось строительство офисного комплекса, который возводит инвестор AFI Development по соглашению с городом в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Общая площадь офисного комплекса в Обручевском районе составит 13 тысяч квадратных метров, включая подземный паркинг и кладовые помещения. Офисы по соглашению в рамках программы стимулирования создания МПТ займут не менее восьми тысяч квадратных метров. Завершение строительства запланировано в 2026 году. В результате на юго-западе столицы появится свыше тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного комплекса экономполитики.Уточняется, что возводимый проект станет частью жилого комплекса, который находится на улице Академика Челомея.По словам министра правительства Москвы, главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, строительство деловой и коммерческой инфраструктуры в кварталах сложившейся застройки создает дополнительные возможности для развития бизнеса. При этом горожане благодаря этому могут найти работу около своего дома.Разрешительные документы уже оформлены специалистами Мосгосстройнадзора. Все этапы строительства будут контролировать специалисты ведомства.Как рассказал гендиректор AFI Development Евгений Поташников, с помощью программы МПТ организации могут принимать участие в решении социально значимых задач, создавать комфортную городскую среду для москвичей.Программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет обеспечить комплексную и сбалансированную застройку районов столицы. Согласно условиям этой программы, девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования участка, на котором строит жилье, если дополнительно вкладывает деньги в возведение объекта, где создает новые вакансии.Программа работает уже четыре года, за это время она охватила почти все районы мегаполиса. Столичное правительство заключило свыше 80 соглашений с инвесторами, которые собираются возводить более 3,8 миллиона "квадратов" коммерческой недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисы и торговые точки, школы, детсады, объекты культуры и спорта. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено более 1,2 триллиона рублей, это позволит создать свыше 170 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики Москвы.Ранее Ефимов сообщал, что инвестор построит центр дополнительного образования на площади 0,46 гектара в столичном районе Раменки, земля была предоставлена без аукциона в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

https://ria.ru/20240222/rabota-1928832921.html

https://ria.ru/20240321/efimov-1934568860.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва