Кологривый оценил арест на семь суток за дебош в новосибирском баре
Кологривый назвал арест за дебош слишком жестоким наказанием
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАктер Никита Кологривый на заседании суда по делу о дебоше, который он устроил в одном из баров Новосибирска 20 марта
Актер Никита Кологривый на заседании суда по делу о дебоше, который он устроил в одном из баров Новосибирска 20 марта
НОВОСИБИРСК, 22 мар — РИА Новости. Актер Никита Кологривый в суде назвал арест на семь суток за дебош в новосибирском баре слишком жестоким наказанием, а условия в изоляторе "не очень приятными".
В пятницу Новосибирский областной суд начал рассматривать жалобу прокурора на решение Центрального районного суда Новосибирска об аресте Кологривого на семь суток.
"Я считаю, что наказание несоизмеримо жестокое в моем случае, потому что я уже испытываю наказание общественное, я испытываю общее порицание со всех сторон. И это, поверьте, не так-то и просто. Считаю, что я уже два дня провел в специзоляторе, условия там... я бы назвал не очень приятными. Считаю, что нахожусь там один — без достаточного количества еды, воды, душа и тому подобного, что считаю в свою сторону необязательным", — заявил Кологривый в суде, видеозапись опубликована на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что признает свою вину и готов в дальнейшем заниматься общественными работами, а впереди на повестке у него "съемки в кино, в очень большом кино".
Ранее режиссер Александр Баранов заявил РИА Новости, что Кологривый остается кандидатом на роль в фильме про основателя ЛДПР Владимира Жириновского.