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Кологривый оценил арест на семь суток за дебош в новосибирском баре - РИА Новости, 22.03.2024
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11:08 22.03.2024 (обновлено: 11:43 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/kologrivyy-1934871669.html
Кологривый оценил арест на семь суток за дебош в новосибирском баре
Кологривый оценил арест на семь суток за дебош в новосибирском баре - РИА Новости, 22.03.2024
Кологривый оценил арест на семь суток за дебош в новосибирском баре
Актер Никита Кологривый в суде назвал арест на семь суток за дебош в новосибирском баре слишком жестоким наказанием, а условия в изоляторе "не очень приятными". РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:08
2024-03-22T11:43
происшествия
никита кологривый
владимир жириновский
лдпр
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НОВОСИБИРСК, 22 мар — РИА Новости. Актер Никита Кологривый в суде назвал арест на семь суток за дебош в новосибирском баре слишком жестоким наказанием, а условия в изоляторе "не очень приятными". В пятницу Новосибирский областной суд начал рассматривать жалобу прокурора на решение Центрального районного суда Новосибирска об аресте Кологривого на семь суток. "Я считаю, что наказание несоизмеримо жестокое в моем случае, потому что я уже испытываю наказание общественное, я испытываю общее порицание со всех сторон. И это, поверьте, не так-то и просто. Считаю, что я уже два дня провел в специзоляторе, условия там... я бы назвал не очень приятными. Считаю, что нахожусь там один — без достаточного количества еды, воды, душа и тому подобного, что считаю в свою сторону необязательным", — заявил Кологривый в суде, видеозапись опубликована на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что признает свою вину и готов в дальнейшем заниматься общественными работами, а впереди на повестке у него "съемки в кино, в очень большом кино". Ранее режиссер Александр Баранов заявил РИА Новости, что Кологривый остается кандидатом на роль в фильме про основателя ЛДПР Владимира Жириновского.
https://ria.ru/20240204/kologrivyy-1925314927.html
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происшествия, никита кологривый, владимир жириновский, лдпр, александр баранов
Происшествия, Никита Кологривый, Владимир Жириновский, ЛДПР, Александр Баранов
Кологривый оценил арест на семь суток за дебош в новосибирском баре

Кологривый назвал арест за дебош слишком жестоким наказанием

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАктер Никита Кологривый на заседании суда по делу о дебоше, который он устроил в одном из баров Новосибирска 20 марта
Актер Никита Кологривый на заседании суда по делу о дебоше, который он устроил в одном из баров Новосибирска 20 марта - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Актер Никита Кологривый на заседании суда по делу о дебоше, который он устроил в одном из баров Новосибирска 20 марта
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 22 мар — РИА Новости. Актер Никита Кологривый в суде назвал арест на семь суток за дебош в новосибирском баре слишком жестоким наказанием, а условия в изоляторе "не очень приятными".
В пятницу Новосибирский областной суд начал рассматривать жалобу прокурора на решение Центрального районного суда Новосибирска об аресте Кологривого на семь суток.
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"Я считаю, что наказание несоизмеримо жестокое в моем случае, потому что я уже испытываю наказание общественное, я испытываю общее порицание со всех сторон. И это, поверьте, не так-то и просто. Считаю, что я уже два дня провел в специзоляторе, условия там... я бы назвал не очень приятными. Считаю, что нахожусь там один — без достаточного количества еды, воды, душа и тому подобного, что считаю в свою сторону необязательным", — заявил Кологривый в суде, видеозапись опубликована на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что признает свою вину и готов в дальнейшем заниматься общественными работами, а впереди на повестке у него "съемки в кино, в очень большом кино".
Ранее режиссер Александр Баранов заявил РИА Новости, что Кологривый остается кандидатом на роль в фильме про основателя ЛДПР Владимира Жириновского.
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