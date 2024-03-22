https://ria.ru/20240322/kologrivyy-1934871669.html

Кологривый оценил арест на семь суток за дебош в новосибирском баре

Кологривый оценил арест на семь суток за дебош в новосибирском баре - РИА Новости, 22.03.2024

Кологривый оценил арест на семь суток за дебош в новосибирском баре

Актер Никита Кологривый в суде назвал арест на семь суток за дебош в новосибирском баре слишком жестоким наказанием, а условия в изоляторе "не очень приятными". РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T11:08

2024-03-22T11:08

2024-03-22T11:43

происшествия

никита кологривый

владимир жириновский

лдпр

александр баранов

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НОВОСИБИРСК, 22 мар — РИА Новости. Актер Никита Кологривый в суде назвал арест на семь суток за дебош в новосибирском баре слишком жестоким наказанием, а условия в изоляторе "не очень приятными". В пятницу Новосибирский областной суд начал рассматривать жалобу прокурора на решение Центрального районного суда Новосибирска об аресте Кологривого на семь суток. "Я считаю, что наказание несоизмеримо жестокое в моем случае, потому что я уже испытываю наказание общественное, я испытываю общее порицание со всех сторон. И это, поверьте, не так-то и просто. Считаю, что я уже два дня провел в специзоляторе, условия там... я бы назвал не очень приятными. Считаю, что нахожусь там один — без достаточного количества еды, воды, душа и тому подобного, что считаю в свою сторону необязательным", — заявил Кологривый в суде, видеозапись опубликована на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что признает свою вину и готов в дальнейшем заниматься общественными работами, а впереди на повестке у него "съемки в кино, в очень большом кино". Ранее режиссер Александр Баранов заявил РИА Новости, что Кологривый остается кандидатом на роль в фильме про основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

https://ria.ru/20240204/kologrivyy-1925314927.html

https://ria.ru/20240321/kologrivyy-1934665361.html

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происшествия, никита кологривый, владимир жириновский, лдпр, александр баранов