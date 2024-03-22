https://ria.ru/20240322/kologrivyy-1934836340.html
Прокуратура обжаловала административное наказание Кологривому
Прокуратура обжаловала административное наказание Кологривому - РИА Новости, 22.03.2024
Прокуратура обжаловала административное наказание Кологривому
Прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда Новосибирска об административном аресте на семь суток актера Никиты Кологривого,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T06:25
2024-03-22T06:25
2024-03-22T06:25
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НОВОСИБИРСК, 22 мар - РИА Новости. Прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда Новосибирска об административном аресте на семь суток актера Никиты Кологривого, так как считает его мягким, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Новосибирской области. Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре. Ему вменили мелкое хулиганство. "Подана апелляционная жалоба", - сообщила собеседница агентства. Ранее в прокуратуре сообщили, что решение суда будет обжаловано в связи мягкостью назначенного наказания. В суде представитель прокуратуры просила назначить актеру из сериала "Слово пацана" 15 суток ареста, а адвокат просил ограничиться штрафом или арестом на одни сутки. После вынесения решения Кологривый заявил журналистам, что не будет его обжаловать.
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, никита кологривый, россия
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Никита Кологривый, Россия
Прокуратура обжаловала административное наказание Кологривому
Прокуратура обжаловала наказание Кологривому, так как считает его мягким
НОВОСИБИРСК, 22 мар - РИА Новости. Прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда Новосибирска об административном аресте на семь суток актера Никиты Кологривого, так как считает его мягким, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Новосибирской области.
Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре. Ему вменили мелкое хулиганство.
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"Подана апелляционная жалоба", - сообщила собеседница агентства.
Ранее в прокуратуре сообщили, что решение суда будет обжаловано в связи мягкостью назначенного наказания.
В суде представитель прокуратуры просила назначить актеру из сериала "Слово пацана" 15 суток ареста, а адвокат просил ограничиться штрафом или арестом на одни сутки. После вынесения решения Кологривый заявил журналистам, что не будет его обжаловать.
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