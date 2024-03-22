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Еще одна страна присоединится к коалиции по беспилотникам для Украины - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/koalitsiya-1934877139.html
Еще одна страна присоединится к коалиции по беспилотникам для Украины
Еще одна страна присоединится к коалиции по беспилотникам для Украины - РИА Новости, 22.03.2024
Еще одна страна присоединится к коалиции по беспилотникам для Украины
Австралия решила присоединиться к возглавляемой Великобританией коалиции по предоставлению беспилотных летательных аппаратов Украине, следует из совместного... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:28
2024-03-22T11:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
австралия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Австралия решила присоединиться к возглавляемой Великобританией коалиции по предоставлению беспилотных летательных аппаратов Украине, следует из совместного заявления двух стран по итогам министерских консультаций на уровне глав внешнеполитических и оборонных ведомств. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. "Великобритания приветствовала вклад Австралии в обучение украинского личного состава в ходе "Операции Куду" и ее недавний вклад в управляемый Соединенным Королевством Международный фонд для Украины. Великобритания также приветствовала решение Австралии присоединиться к Коалиции по возможностям в сфере беспилотников, совместно возглавляемой Соединенным Королевством и Латвией, которая обеспечивает критическую поддержку Украине", - оговорится в заявлении, которое приводит сайт министерства обороны Австралии. Министры двух стран подчеркнули "ценность" этих действий Австралии, которые демонстрируют "непоколебимую приверженность" Канберры к обеспечению "завершения Украиной войны на своих условиях". Они также приветствовали "военные успехи" Киева в Черном море и призвали всех, кто поддерживает "близкие отношения с Россией, в частности, Китай", воздерживаться от "любой помощи" РФ и "убедить" Москву завершить проведение специальной военной операции. В этой связи Великобритания и Австралия обязались продолжить координировать введение новых санкций и других мер, которые "повысят цену" проведения СВО. В то же время время представители двух стран выразили глубокую озабоченность "потенциально разрушительными последствиями расширенной военной операции Израиля в Рафахе для гражданского населения" и заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Газе, чтобы "позволить допустить (гуманитарную) помощь и отпустить заложников". Ранее министерство обороны Великобритании сообщало, что Британия и Латвия возглавят коалицию по предоставлению Украине беспилотников, в рамках которой Лондон поставит Киеву тысячи БПЛА, финансирование поставок пройдет из объявленного ранее очередного пакета военной помощи. В начале марта сообщалось, что к коалиции присоединилась Канада, которая уже пожертвовала Украине более 100 канадских специализированных камер для беспилотников и планировала отправить еще более 800 дронов.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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в мире, украина, австралия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Австралия
Еще одна страна присоединится к коалиции по беспилотникам для Украины

Австралия присоединится к коалиции по предоставлению беспилотников Украине

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Австралия решила присоединиться к возглавляемой Великобританией коалиции по предоставлению беспилотных летательных аппаратов Украине, следует из совместного заявления двух стран по итогам министерских консультаций на уровне глав внешнеполитических и оборонных ведомств.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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"Великобритания приветствовала вклад Австралии в обучение украинского личного состава в ходе "Операции Куду" и ее недавний вклад в управляемый Соединенным Королевством Международный фонд для Украины. Великобритания также приветствовала решение Австралии присоединиться к Коалиции по возможностям в сфере беспилотников, совместно возглавляемой Соединенным Королевством и Латвией, которая обеспечивает критическую поддержку Украине", - оговорится в заявлении, которое приводит сайт министерства обороны Австралии.
Министры двух стран подчеркнули "ценность" этих действий Австралии, которые демонстрируют "непоколебимую приверженность" Канберры к обеспечению "завершения Украиной войны на своих условиях". Они также приветствовали "военные успехи" Киева в Черном море и призвали всех, кто поддерживает "близкие отношения с Россией, в частности, Китай", воздерживаться от "любой помощи" РФ и "убедить" Москву завершить проведение специальной военной операции. В этой связи Великобритания и Австралия обязались продолжить координировать введение новых санкций и других мер, которые "повысят цену" проведения СВО.
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В то же время время представители двух стран выразили глубокую озабоченность "потенциально разрушительными последствиями расширенной военной операции Израиля в Рафахе для гражданского населения" и заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Газе, чтобы "позволить допустить (гуманитарную) помощь и отпустить заложников".
Ранее министерство обороны Великобритании сообщало, что Британия и Латвия возглавят коалицию по предоставлению Украине беспилотников, в рамках которой Лондон поставит Киеву тысячи БПЛА, финансирование поставок пройдет из объявленного ранее очередного пакета военной помощи. В начале марта сообщалось, что к коалиции присоединилась Канада, которая уже пожертвовала Украине более 100 канадских специализированных камер для беспилотников и планировала отправить еще более 800 дронов.
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