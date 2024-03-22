Еще одна страна присоединится к коалиции по беспилотникам для Украины
Австралия присоединится к коалиции по предоставлению беспилотников Украине
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Австралия решила присоединиться к возглавляемой Великобританией коалиции по предоставлению беспилотных летательных аппаратов Украине, следует из совместного заявления двух стран по итогам министерских консультаций на уровне глав внешнеполитических и оборонных ведомств.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Великобритания приветствовала вклад Австралии в обучение украинского личного состава в ходе "Операции Куду" и ее недавний вклад в управляемый Соединенным Королевством Международный фонд для Украины. Великобритания также приветствовала решение Австралии присоединиться к Коалиции по возможностям в сфере беспилотников, совместно возглавляемой Соединенным Королевством и Латвией, которая обеспечивает критическую поддержку Украине", - оговорится в заявлении, которое приводит сайт министерства обороны Австралии.
Министры двух стран подчеркнули "ценность" этих действий Австралии, которые демонстрируют "непоколебимую приверженность" Канберры к обеспечению "завершения Украиной войны на своих условиях". Они также приветствовали "военные успехи" Киева в Черном море и призвали всех, кто поддерживает "близкие отношения с Россией, в частности, Китай", воздерживаться от "любой помощи" РФ и "убедить" Москву завершить проведение специальной военной операции. В этой связи Великобритания и Австралия обязались продолжить координировать введение новых санкций и других мер, которые "повысят цену" проведения СВО.
В то же время время представители двух стран выразили глубокую озабоченность "потенциально разрушительными последствиями расширенной военной операции Израиля в Рафахе для гражданского населения" и заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Газе, чтобы "позволить допустить (гуманитарную) помощь и отпустить заложников".
Ранее министерство обороны Великобритании сообщало, что Британия и Латвия возглавят коалицию по предоставлению Украине беспилотников, в рамках которой Лондон поставит Киеву тысячи БПЛА, финансирование поставок пройдет из объявленного ранее очередного пакета военной помощи. В начале марта сообщалось, что к коалиции присоединилась Канада, которая уже пожертвовала Украине более 100 канадских специализированных камер для беспилотников и планировала отправить еще более 800 дронов.