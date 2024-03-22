https://ria.ru/20240322/kharkov-1934961774.html

В Харькове из-за блэкаута вышла из строя система оповещения о тревогах

В Харькове из-за блэкаута вышла из строя система оповещения о тревогах - РИА Новости, 22.03.2024

В Харькове из-за блэкаута вышла из строя система оповещения о тревогах

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне блэкаута в Харькове в своем Telegram-канале предупредил горожан о том, что в пятницу... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T15:38

2024-03-22T15:38

2024-03-22T15:38

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне блэкаута в Харькове в своем Telegram-канале предупредил горожан о том, что в пятницу оповещать о воздушных тревогах их будут посредством смс-сообщений. Как сообщил ранее в пятницу депутат Харьковского областного совета Александр Скорик, Харьков находится в режиме блэкаута, в городе также нарушены водоснабжение и канализация. Ранее в минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях в шести областях Украины и на подконтрольной ВСУ части ДНР. "Из-за перебоев с электроснабжением уведомления о воздушных тревогах будут осуществляться через сообщение на мобильные телефоны", - написал Синегубов. Кроме того, он добавил, дополнительно сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полиции будут извещать жителей Харькова через громкоговорители и рации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240322/udar-1934916816.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934882790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьков, украина, укрэнерго