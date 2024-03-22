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В Харькове из-за блэкаута вышла из строя система оповещения о тревогах - РИА Новости, 22.03.2024
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https://ria.ru/20240322/kharkov-1934961774.html
В Харькове из-за блэкаута вышла из строя система оповещения о тревогах
В Харькове из-за блэкаута вышла из строя система оповещения о тревогах - РИА Новости, 22.03.2024
В Харькове из-за блэкаута вышла из строя система оповещения о тревогах
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне блэкаута в Харькове в своем Telegram-канале предупредил горожан о том, что в пятницу... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:38
2024-03-22T15:38
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне блэкаута в Харькове в своем Telegram-канале предупредил горожан о том, что в пятницу оповещать о воздушных тревогах их будут посредством смс-сообщений. Как сообщил ранее в пятницу депутат Харьковского областного совета Александр Скорик, Харьков находится в режиме блэкаута, в городе также нарушены водоснабжение и канализация. Ранее в минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях в шести областях Украины и на подконтрольной ВСУ части ДНР. "Из-за перебоев с электроснабжением уведомления о воздушных тревогах будут осуществляться через сообщение на мобильные телефоны", - написал Синегубов. Кроме того, он добавил, дополнительно сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полиции будут извещать жителей Харькова через громкоговорители и рации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240322/udar-1934916816.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934882790.html
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в мире, харьков, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Укрэнерго
В Харькове из-за блэкаута вышла из строя система оповещения о тревогах

В Харькове из-за блэкаута будут предупреждать о воздушных тревогах через СМС

© AP Photo / Leo CorreaУлица в районе Салтовка в Харькове
Улица в районе Салтовка в Харькове - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица в районе Салтовка в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне блэкаута в Харькове в своем Telegram-канале предупредил горожан о том, что в пятницу оповещать о воздушных тревогах их будут посредством смс-сообщений.
Как сообщил ранее в пятницу депутат Харьковского областного совета Александр Скорик, Харьков находится в режиме блэкаута, в городе также нарушены водоснабжение и канализация. Ранее в минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях в шести областях Украины и на подконтрольной ВСУ части ДНР.
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"Из-за перебоев с электроснабжением уведомления о воздушных тревогах будут осуществляться через сообщение на мобильные телефоны", - написал Синегубов. Кроме того, он добавил, дополнительно сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полиции будут извещать жителей Харькова через громкоговорители и рации.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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