В Харькове из-за блэкаута вышла из строя система оповещения о тревогах
В Харькове из-за блэкаута будут предупреждать о воздушных тревогах через СМС
© AP Photo / Leo CorreaУлица в районе Салтовка в Харькове
© AP Photo / Leo Correa
Улица в районе Салтовка в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне блэкаута в Харькове в своем Telegram-канале предупредил горожан о том, что в пятницу оповещать о воздушных тревогах их будут посредством смс-сообщений.
Как сообщил ранее в пятницу депутат Харьковского областного совета Александр Скорик, Харьков находится в режиме блэкаута, в городе также нарушены водоснабжение и канализация. Ранее в минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях в шести областях Украины и на подконтрольной ВСУ части ДНР.
"Из-за перебоев с электроснабжением уведомления о воздушных тревогах будут осуществляться через сообщение на мобильные телефоны", - написал Синегубов. Кроме того, он добавил, дополнительно сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полиции будут извещать жителей Харькова через громкоговорители и рации.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.