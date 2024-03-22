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Все удары по Харькову пришлись на энергообъекты, заявил местный депутат - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 22.03.2024 (обновлено: 13:12 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/kharkov-1934902499.html
Все удары по Харькову пришлись на энергообъекты, заявил местный депутат
Все удары по Харькову пришлись на энергообъекты, заявил местный депутат - РИА Новости, 22.03.2024
Все удары по Харькову пришлись на энергообъекты, заявил местный депутат
Харьковские власти заявили, что все ракеты, поразившие цели в городе, были направлены исключительно на объекты энергетической инфраструктуры, депутат областного РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:47
2024-03-22T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Харьковские власти заявили, что все ракеты, поразившие цели в городе, были направлены исключительно на объекты энергетической инфраструктуры, депутат областного совета Алексей Скорик насчитал 17 "прилетов". Ранее в пятницу минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях в шести областях и на подконтрольной Киеву части ДНР. "Мы насчитали 17 прилетов ракет... все они были нацелены исключительно на энергоинфраструктуру города Харькова и Харьковской области", - заявил Скорик в эфире украинского телеканала "Киев24". Ранее Скорик заявил, что в Харьков находится в режиме блэкаута, в городе не работает метро и наземные электротранспорт, нарушено водоснабжение и канализация. Как сообщал ранее украинский энергохолдинг ДТЭК, ряд ТЭС Украины в пятницу подверглись ударам, серьезно повреждено оборудование станций. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом и в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях. Кроме того, украинская компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, аварийные службы работают над ликвидацией пожара. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934882790.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934872948.html
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в мире, харьков, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Укрэнерго
Все удары по Харькову пришлись на энергообъекты, заявил местный депутат

Депутат Скорик: все 17 ракетных ударов по Харькову пришлись на энергообъекты

© AFP 2024 / SERGEY BOBOKУкраинские пожарные на месте пожара на электроподстанции в Харькове. 22 марта 2024
Украинские пожарные на месте пожара на электроподстанции в Харькове. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AFP 2024 / SERGEY BOBOK
Украинские пожарные на месте пожара на электроподстанции в Харькове. 22 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Харьковские власти заявили, что все ракеты, поразившие цели в городе, были направлены исключительно на объекты энергетической инфраструктуры, депутат областного совета Алексей Скорик насчитал 17 "прилетов".
Ранее в пятницу минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях в шести областях и на подконтрольной Киеву части ДНР.
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"Мы насчитали 17 прилетов ракет... все они были нацелены исключительно на энергоинфраструктуру города Харькова и Харьковской области", - заявил Скорик в эфире украинского телеканала "Киев24". Ранее Скорик заявил, что в Харьков находится в режиме блэкаута, в городе не работает метро и наземные электротранспорт, нарушено водоснабжение и канализация.
Как сообщал ранее украинский энергохолдинг ДТЭК, ряд ТЭС Украины в пятницу подверглись ударам, серьезно повреждено оборудование станций. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом и в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях. Кроме того, украинская компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, аварийные службы работают над ликвидацией пожара.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаУкрэнерго
 
 
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