Все удары по Харькову пришлись на энергообъекты, заявил местный депутат
Депутат Скорик: все 17 ракетных ударов по Харькову пришлись на энергообъекты
© AFP 2024 / SERGEY BOBOKУкраинские пожарные на месте пожара на электроподстанции в Харькове. 22 марта 2024
Украинские пожарные на месте пожара на электроподстанции в Харькове. 22 марта 2024
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Харьковские власти заявили, что все ракеты, поразившие цели в городе, были направлены исключительно на объекты энергетической инфраструктуры, депутат областного совета Алексей Скорик насчитал 17 "прилетов".
"Мы насчитали 17 прилетов ракет... все они были нацелены исключительно на энергоинфраструктуру города Харькова и Харьковской области", - заявил Скорик в эфире украинского телеканала "Киев24". Ранее Скорик заявил, что в Харьков находится в режиме блэкаута, в городе не работает метро и наземные электротранспорт, нарушено водоснабжение и канализация.
Как сообщал ранее украинский энергохолдинг ДТЭК, ряд ТЭС Украины в пятницу подверглись ударам, серьезно повреждено оборудование станций. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом и в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях. Кроме того, украинская компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, аварийные службы работают над ликвидацией пожара.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.