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Кадыров прокомментировал ЧП в "Крокусе"

Кадыров прокомментировал ЧП в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Кадыров прокомментировал ЧП в "Крокусе"

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя события в "Крокус Сити Холле", заявил, что подобное могут совершать только трусы и ничтожества. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T21:43

2024-03-22T21:43

2024-03-22T22:36

крокус

происшествия

теракт в "крокус сити холле"

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ГРОЗНЫЙ, 22 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя события в "Крокус Сити Холле", заявил, что подобное могут совершать только трусы и ничтожества."Такое могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми", — написал он в Telegram-канале.Кадыров осудил эти насильственные, жестокие и безрассудные действия против мирного населения. По его словам, произошедшее переходит все возможные грани, нарушает принципы человечности и гуманизма, и преступники должны получить жесткое и суровое наказание. Глава Чечни также выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что этот инцидент причинил невосполнимую утрату и боль многим людям.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Инцидент случился перед концертом музыкальной группы. По последним данным, жертвами стали 40 человек, около 100 пострадали.В ФСБ подчеркнули, что специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вертолет и кареты "скорой помощи" у "Крокуса" скорая вертолет 2024-03-22T21:43 true PT0M05S

Пожар в "Крокус сити холле" пожар крокус 2024-03-22T21:43 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, происшествия, видео