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Кадыров прокомментировал ЧП в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:43 22.03.2024 (обновлено: 22:36 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/kadyrov-1935058392.html
Кадыров прокомментировал ЧП в "Крокусе"
Кадыров прокомментировал ЧП в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
Кадыров прокомментировал ЧП в "Крокусе"
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя события в "Крокус Сити Холле", заявил, что подобное могут совершать только трусы и ничтожества. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T21:43
2024-03-22T22:36
крокус
происшествия
теракт в "крокус сити холле"
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ГРОЗНЫЙ, 22 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя события в "Крокус Сити Холле", заявил, что подобное могут совершать только трусы и ничтожества."Такое могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми", — написал он в Telegram-канале.Кадыров осудил эти насильственные, жестокие и безрассудные действия против мирного населения. По его словам, произошедшее переходит все возможные грани, нарушает принципы человечности и гуманизма, и преступники должны получить жесткое и суровое наказание. Глава Чечни также выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что этот инцидент причинил невосполнимую утрату и боль многим людям.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Инцидент случился перед концертом музыкальной группы. По последним данным, жертвами стали 40 человек, около 100 пострадали.В ФСБ подчеркнули, что специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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Вертолет и кареты "скорой помощи" у "Крокуса"
скорая вертолет
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Пожар в "Крокус сити холле"
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крокус, происшествия, видео
Крокус, Происшествия, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Кадыров прокомментировал ЧП в "Крокусе"
ГРОЗНЫЙ, 22 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя события в "Крокус Сити Холле", заявил, что подобное могут совершать только трусы и ничтожества.
2024-03-22T21:43
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Кадыров прокомментировал ЧП в "Крокусе"

Кадыров назвал трусами и ничтожествами устроивших стрельбу в "Крокусе"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 22 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя события в "Крокус Сити Холле", заявил, что подобное могут совершать только трусы и ничтожества.
«
"Такое могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми", — написал он в Telegram-канале.
Кадыров осудил эти насильственные, жестокие и безрассудные действия против мирного населения. По его словам, произошедшее переходит все возможные грани, нарушает принципы человечности и гуманизма, и преступники должны получить жесткое и суровое наказание. Глава Чечни также выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что этот инцидент причинил невосполнимую утрату и боль многим людям.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Инцидент случился перед концертом музыкальной группы. По последним данным, жертвами стали 40 человек, около 100 пострадали.
В ФСБ подчеркнули, что специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусПроисшествия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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